Who's to blame?
Cat “Murli” Killed in a Bite: Dog Must Face Judge
Horror among guests at a wine tavern in Carinthia: They had to watch as the dog “Archie” killed the cat “Murli.” It all happened in the blink of an eye, but the key question is whether the owner could have prevented the incident. The district attorney’s office has taken him to court over it.
“Archie” looks completely innocent. The handsome wire-haired hunting dog sits obediently next to his owner during the trial—until a cat walks by. That’s when it becomes clear that the roughly one-year-old male dog can behave differently—and that his hunting instinct is apparently particularly strong when it comes to cats, even though two quacking ducks had left him completely cold earlier.
And in case you’re wondering about the animal visitors to the trial: The animal cruelty hearing regarding the death of a cat isn’t taking place at the Klagenfurt Regional Court, but at the scene of the crime!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.