Fünffacher Olympiasieger will Präsident werden

Frankreichs Star-Judoka Teddy Riner tritt als Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr an. „Ich habe beschlossen, mich an der Seite der Französinnen und Franzosen zu engagieren und deshalb für das Amt des Präsidenten der Republik zu kandidieren“, sagte der fünffache Olympiasieger im Interview mit der französischen Zeitung Le Parisien. „Ich bin nicht nur ein Judoka“, stellte der 37-Jährige fest.
Er wollte nicht nur auf den Status eines Champions oder Sportlers reduziert werden, der sich damit zufriedengeben solle, auf das Siegerpodest zu steigen und zu allem anderen nichts zu sagen zu haben. Die Ereignisse in diesem Herbst hätten ihn zur Kandidatur bewogen, „die Wut, die Besorgnis und das Gefühl, dass niemand darauf eingeht“. In Frankreich finden seit Wochen große Sozialproteste statt.
Als Präsident zu den Spielen in LA?
Auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 würde Riner auch als Präsident nicht verzichten wollen, „sofern das Amt es mir erlaubt und die Französinnen und Franzosen mir dies gestatten“. Auf die Frage, ob der Judo-Star auf den harten Wahlkampf vorbereitet sei, antwortete der mehr als zwei Meter große Riner: „Schläge einzustecken, das ist, wissen Sie, mein Beruf.“ Davor habe er keine Angst. Und wer Schläge einstecken könne, wisse auch, wie man austeilt.
Riner führte aus, dass er sich weder dem linken noch dem rechten Lager zugehörig fühle und sich nicht an eine bestimmte Wählerschaft richte, sondern an „an alle Französinnen und Franzosen, an die Jungen, an die Nichtwähler, an alle, die groß träumen wollen“.
Alle Erwachsenen mit französischer Staatsbürgerschaft können zu der Präsidentschaftswahl antreten, wenn sie ihren Pflichten zu zivilem oder militärischem Dienst nachgekommen sind. Um am Ende auf dem Wahlzettel zu landen, sind allerdings noch 500 Unterschriften gewählter Vertreter sowie Vermögens- und Interessennachweise notwendig. Riner sagte dazu, in einer Demokratie sollte dies keine Hürde sein.
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