Fünffacher Olympiasieger will Präsident werden

Als Präsident zu den Spielen in LA?

Auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 würde Riner auch als Präsident nicht verzichten wollen, „sofern das Amt es mir erlaubt und die Französinnen und Franzosen mir dies gestatten“. Auf die Frage, ob der Judo-Star auf den harten Wahlkampf vorbereitet sei, antwortete der mehr als zwei Meter große Riner: „Schläge einzustecken, das ist, wissen Sie, mein Beruf.“ Davor habe er keine Angst. Und wer Schläge einstecken könne, wisse auch, wie man austeilt.