Parkgebühren könnten bald alle Skifahrer treffen

Kärnten hinten nach

Was in Kärnten diesen Winter für Aufreger sorgt, ist in anderen Ländern längst Realität. In den Skigebieten der Slowakei wurden solche Parkgebühren bereits flächendeckend eingeführt und gehören zum Standard. „Das ist auch in vielen Skiregionen in Tirol und Salzburg so“, erklärt Kärntens Seilbahnen-Sprecher Josef Bogensperger. Er weist darauf hin: „Der Mölltaler Gletscher ist bei dieser Umsetzung das erste Kärntner Skigebiet; weitere werden sicher folgen.“