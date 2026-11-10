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Parkgebühren könnten bald alle Skifahrer treffen

Kärnten
10.11.2026 09:00
Parken im Skigebiet Mölltaler Gletscher kostet. Bezahlt werden kann mit Karte oder an der Kasse.
Parken im Skigebiet Mölltaler Gletscher kostet. Bezahlt werden kann mit Karte oder an der Kasse.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Die neue Parkraumbewirtschaftung sorgt im Skigebiet Mölltaler Gletscher für Wirbel. Ein heimischer Hotelbetreiber erstattet jetzt das Parkticket. Andere Skigebiete könnten mit der Parkraumbewirtschaftung bald nachziehen.  

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Der Mölltaler Gletscher hat am Wochenende offiziell die Wintersaison eingeläutet! Während der Ansturm auf die Pisten riesig war, sorgte das Parken für viele für eine böse Überraschung.

Das Abstellen der Fahrzeuge ist ab sofort nämlich kostenpflichtig. Die Einführung der Parkraumbewirtschaftung sorgte, wie berichtet, für Wirbel – vor allem in den sozialen Netzwerken wurde darüber diskutiert. Konkret kostet ein Tagesticket sechs Euro, eine Stunde ist gratis. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Saisonkarte zu erwerben. 

Familie Huber vom Sporthotel in Flattach erstattet ihren Hausgästen die besagte Parkgebühr in ...
Familie Huber vom Sporthotel in Flattach erstattet ihren Hausgästen die besagte Parkgebühr in Form eines Gutscheins an ihrer Hotelbar retour.(Bild: Elisa Aschbacher)

Hotelbetreiber reagieren
Auf den Unmut reagieren jetzt Renate und Sigi Huber, die Betreiber des Sporthotels in Flattach. Die Gastronomen warten mit einer cleveren Lösung auf: „Unsere Gäste erhalten die Parkgebühr in Form eines Gutscheins für unsere Bar retour“, sprechen sie über die kreative Rückerstattung.

Bergbahnen-Chef Max Gottfried verweist auf die steigenden Kosten und erklärt: „Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder erhöhen wir die Skikarten-Preise oder die Gebühren für das Parken.“

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Kärnten hinten nach 
Was in Kärnten diesen Winter für Aufreger sorgt, ist in anderen Ländern längst Realität. In den Skigebieten der Slowakei wurden solche Parkgebühren bereits flächendeckend eingeführt und gehören zum Standard. „Das ist auch in vielen Skiregionen in Tirol und Salzburg so“, erklärt Kärntens Seilbahnen-Sprecher Josef Bogensperger. Er weist darauf hin: „Der Mölltaler Gletscher ist bei dieser Umsetzung das erste Kärntner Skigebiet; weitere werden sicher folgen.“ 

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