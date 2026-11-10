Parkgebühren könnten bald alle Skifahrer treffen

Die neue Parkraumbewirtschaftung sorgt im Skigebiet Mölltaler Gletscher für Wirbel. Ein heimischer Hotelbetreiber erstattet jetzt das Parkticket. Andere Skigebiete könnten mit der Parkraumbewirtschaftung bald nachziehen.
Der Mölltaler Gletscher hat am Wochenende offiziell die Wintersaison eingeläutet! Während der Ansturm auf die Pisten riesig war, sorgte das Parken für viele für eine böse Überraschung.
Das Abstellen der Fahrzeuge ist ab sofort nämlich kostenpflichtig. Die Einführung der Parkraumbewirtschaftung sorgte, wie berichtet, für Wirbel – vor allem in den sozialen Netzwerken wurde darüber diskutiert. Konkret kostet ein Tagesticket sechs Euro, eine Stunde ist gratis. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Saisonkarte zu erwerben.
Hotelbetreiber reagieren
Auf den Unmut reagieren jetzt Renate und Sigi Huber, die Betreiber des Sporthotels in Flattach. Die Gastronomen warten mit einer cleveren Lösung auf: „Unsere Gäste erhalten die Parkgebühr in Form eines Gutscheins für unsere Bar retour“, sprechen sie über die kreative Rückerstattung.
Bergbahnen-Chef Max Gottfried verweist auf die steigenden Kosten und erklärt: „Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder erhöhen wir die Skikarten-Preise oder die Gebühren für das Parken.“
Kärnten hinten nach
Was in Kärnten diesen Winter für Aufreger sorgt, ist in anderen Ländern längst Realität. In den Skigebieten der Slowakei wurden solche Parkgebühren bereits flächendeckend eingeführt und gehören zum Standard. „Das ist auch in vielen Skiregionen in Tirol und Salzburg so“, erklärt Kärntens Seilbahnen-Sprecher Josef Bogensperger. Er weist darauf hin: „Der Mölltaler Gletscher ist bei dieser Umsetzung das erste Kärntner Skigebiet; weitere werden sicher folgen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.