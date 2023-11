Am Mölltaler Gletscher beginnt jetzt die Skisaison

Bis zu 70 Zentimeter Neuschnee in den Bergen

„Auf der Passhöhe liegt ein halber Meter Schnee, in den Bergen dürften es sogar an die 70 Zentimeter sein“, berichtet Bergbahnenchef Josef Bogensberger. In Heiligenblut wurden 40 Zentimeter Neuschnee gemessen, auf dem Nassfeld sind es immerhin noch 20 Zentimeter. Auch auf dem 3122 Meter hohen Mölltaler Gletscher ist die Schneedecke um 50 Zentimeter gewachsen. Dort erfolgt am Sonntag der Saisonstart (ab 8 Uhr).