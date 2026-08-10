Wirbel um Kylie Jenners wilde Geburtstagsparty

Hailey ging auf die Knie

Und die hatte es an diesem Abend offenbar faustdick hinter den Ohren, wie ein Foto, das sie später auf Instagram repostete, beweist. Zu fortgeschrittener Stunde – und wohl nach dem einen oder anderen Drink – ging die Ehefrau von Justin Bieber nämlich vor Freundin Devon Lee Carlson auf die Knie, um ihr spielerisch über den Po zu lecken.