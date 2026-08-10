Wirbel um Kylie Jenners wilde Geburtstagsparty

Am Wochenende hat Kylie Jenner ihren 29. Geburtstag gefeiert – und das ziemlich wild! So wild, dass die Fans derzeit heftig diskutieren: Ist Hailey Biebers Po-Schlecker noch hot oder schon geschmacklos?
Wenn Kylie Jenner Geburtstag feiert, dann so richtig! Das Kardshian-Jenner-Küken lud am Wochenende zum pinken Party-Traum in ihre Villa und ließ es dabei offenbar ordentlich krachen.
Unter dem Party-Motto „Princess Kitty“ versammelten sich nicht nur Kim und Khloé Kardashian sowie Kendall Jenner rund um das Geburtstagskind, sondern unter anderem auch Promi-Freundin Hailey Bieber.
Hailey ging auf die Knie
Und die hatte es an diesem Abend offenbar faustdick hinter den Ohren, wie ein Foto, das sie später auf Instagram repostete, beweist. Zu fortgeschrittener Stunde – und wohl nach dem einen oder anderen Drink – ging die Ehefrau von Justin Bieber nämlich vor Freundin Devon Lee Carlson auf die Knie, um ihr spielerisch über den Po zu lecken.
Der steckte nämlich nicht nur in einem pinken Stringtanga, sondern war auch noch mit einem glitzernden Herzchen verziert. Ein Anblick, bei dem Hailey offensichtlich nicht widerstehen konnte!
„Das sind Mütter mit Kindern“
Und die Fans? Die schwanken beim Anblick dieses Bildes zwischen Belustigung und Empörung. „Was zum Teufel macht Hailey Bieber ... Weiß das Justin?“, fragte einer frech.
Andere finden den Schnappschuss hingegen alles andere als appetitlich. „Das sind Mütter mit Kindern“, schimpfte ein Fan auf X. „Das ist das Ding mit dem Reichtum: Er findet immer neue Wege, geschmacklos zu sein“, erklärte ein anderer X-User.
Partygäste durften an Kylies Kurven naschen
Hailey Biebers freche Aktion war übrigens nicht der einzige Hingucker auf Jenners Geburtstagsparty.
Gefeiert wurde nämlich nicht nur mit pinker „Kitty Kylie“-Torte und ebenfalls pinken Donuts, für die bunte Partytruppe stand auch eine Torte in Form von Kylies berühmten Kurven bereit. Und da hätte sicherlich so mancher Fan gerne mitgenascht ...
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