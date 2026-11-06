Pierpaolo Piccioli verlässt Luxuslabel Balenciaga

Ziel sei es, den avantgardistischen Geist Balenciagas weiterzuentwickeln, das außergewöhnliche Erbe des Hauses zu bewahren und die Grenzen der Kreativität weiter zu verschieben. Damit solle die Marke ihre Position als eigenständige und relevante Stimme in der internationalen Modewelt weiter festigen. De Meo arbeitet derzeit an einem Sanierungs- und Wachstumsplan für den gesamten Konzern, dessen wichtigste Marke Gucci wieder an Glanz gewinnen soll.