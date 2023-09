„Ob leiblich oder nicht, macht keinen Unterschied“

Derzeit gibt es 900 Pflegepersonen in Wien, 400 weitere mit Wiener Pflegekindern wohnen in Niederösterreich oder dem Burgenland. „Um den Bedarf zu decken, braucht es doppelt so viele“, sagt Martina Reichl-Roßbacher, Leiterin des Fachbereichs Pflegekinder der MA 11.