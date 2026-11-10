„Ich wünsche meiner Nachfolgerin weniger Krisen“

Sie waren unter anderem für Wirtschaft, Tourismus, Energie, Sport, Raumordnung, Europa und die Beteiligungen des Landes Oberösterreich zuständig. Ist das für eine Person nicht zu viel?

Es ist intensiv, ganz klar. Aber der Vorteil, wenn die Fäden in einem Standortressort zusammenlaufen, so wie wir das in Oberösterreich haben, der ist unschätzbar, weil man immer einen Gesamtblick auf Entscheidungen braucht. Aber es stimmt: Der Einsatz, der muss da immer Vollgas sein.