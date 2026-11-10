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Achleitner tritt ab

„Ich wünsche meiner Nachfolgerin weniger Krisen“

Oberösterreich
10.11.2026 10:00
Zum Abschied bat die „Krone“ Landesrat Markus Achleitner zum Interview.
Zum Abschied bat die „Krone“ Landesrat Markus Achleitner zum Interview.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Nach acht Jahren verabschiedet sich Markus Achleitner (nicht ganz freiwillig) aus der Landesregierung. Im Interview spricht der ÖVP-Politiker (57) über schwierige Entscheidungen, Versäumnisse und die Zusammenarbeit mit der FPÖ. Auch auf die Frage, ob er seinen Wechsel in die Politik jemals bereut hat, gibt er eine klare Antwort.

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„Krone“: Herr Landesrat, wird es Ihnen sehr abgehen, Interviews zu geben?
Ich glaube nicht. Es ist Teil der Arbeit, dass man Positionen den Landsleuten wissen lassen will. Dazu sind Interviews gut und wichtig.

Sie waren unter anderem für Wirtschaft, Tourismus, Energie, Sport, Raumordnung, Europa und die Beteiligungen des Landes Oberösterreich zuständig. Ist das für eine Person nicht zu viel?
Es ist intensiv, ganz klar. Aber der Vorteil, wenn die Fäden in einem Standortressort zusammenlaufen, so wie wir das in Oberösterreich haben, der ist unschätzbar, weil man immer einen Gesamtblick auf Entscheidungen braucht. Aber es stimmt: Der Einsatz, der muss da immer Vollgas sein.

Zitat Icon

Es ist die Verantwortung eines Landesrates, Entscheidungen auch zu treffen, wo es manche wenige Leute gibt, die das nicht verstehen. 

Landesrat Markus Achleitner, ÖVP

Gab es Entscheidungen in Ihrer achtjährigen Amtszeit, die Sie heute bereuen?
Die gibt es wahrscheinlich im Nachhinein. Eine der schwierigsten Phasen war sicher alles rund um die Pandemie, weil man dort Verantwortung richtig spürt. Es ging einerseits darum, die Menschen zu schützen. Andererseits mussten wir in der Vorweihnachtszeit den Handel schließen. Das war sehr schwierig.

Was ist Ihnen in den acht Jahren als Regierungsmitglied nicht gelungen?
Dass man oft bei diffizilen Themen die Faktenlage so darstellt, dass sie dann auch transportiert wird, also dass sich die Menschen ein objektives Bild machen können.

Bei der Erstellung des Landesbudgets für 2027 war Christiane Frauscher an vorderster Front dabei ...
Bei der Erstellung des Landesbudgets für 2027 war Christiane Frauscher an vorderster Front dabei (im Bild mit LH Thomas Stelzer und Vize Manfred Haimbuchner).(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Gab es einen Moment in Ihrem Politikerleben, wo Sie sich gedacht haben: Warum tue ich mir das an?
In keiner Sekunde. Es ist die Verantwortung eines Landesrates, Entscheidungen auch zu treffen, wo es manche wenige Leute gibt, die das nicht verstehen. Nur was politisch notwendig ist, was wirtschaftlich erforderlich ist, gehört umgesetzt.

Wenn Sie Ihre Amtszeit benoten müssten, welche Note würden Sie sich geben?
Das sollen andere machen. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass man mit vollstem Einsatz für dieses Land gearbeitet hat. Bewertungen sollen andere machen.

Zitat Icon

Ich wünsche meiner Nachfolgerin Christiane Frauscher eine gute Hand bei Entscheidungen und weniger Krisen als die, die wir gehabt haben.

Markus Achleitner über seine Nachfolgerin

Wie verlässlich war die FPÖ als Koalitionspartner in den vergangenen Jahren?
Was wir gemacht haben, hat gehalten. Die Zusammenarbeit funktioniert ja seit 2015, schon vor meiner Zeit, wirklich sehr, sehr gut. Ich bedanke mich hier auch ausdrücklich für diese gute Zusammenarbeit.

Ist diese Zusammenarbeit zwischen der FPÖ und der ÖVP auch ein Modell für die Zukunft in Oberösterreich?
Darüber muss man mit meiner Nachfolgerin sprechen und nicht mit mir. Ich habe in diesen acht Jahren vertrauensvoll, eng und gut mit dem Koalitionspartner zusammengearbeitet.

Ihre Amtszeit endet am Donnerstag, dann übernimmt Christiane Frauscher. Was werden Sie an der Landespolitik vermissen?
Vermissen wird man die Gestaltungskraft in vielen verschiedenen Bereichen und auch das, was man zurückbekommt, wenn Projekte funktionieren. Abgehen wird mir, dass ich in Betriebe hineinsehen kann, die teils in kleinen Nischen Weltmarktführer sind.

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Wie verbringen Sie die Zeit bis zu Ihrem Wechsel in die Privatwirtschaft?
Ich werde Dinge machen, die ich mir seit Jahren vorgenommen habe, vor allem im privaten Bereich. Ich werde mich ordnen und dann vorbereiten, um ab Jänner wieder auf der Wirtschaftsebene meinen Beitrag zu leisten.

Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin, der künftigen Landesrätin Christiane Frauscher?
Dass sie ebenso viel Freude an der Umsetzung im Standortressort hat wie ich. Deshalb wünsche ich eine gute Hand bei den Entscheidungen, wünsche weniger Krisen als die, die wir gehabt haben in diesen acht Jahren. Ich bin sicher, dass sie dazu beitragen wird, dass sich Oberösterreich weiter erfolgreich entwickeln wird.

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