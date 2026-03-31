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Arnold Schwarzenegger empfing Ehrendoktorwürde

Society International
31.03.2026 08:44
Große Freude beim „Terminator“: Arnold Schwarzenegger freute sich am Montag über die Verleihung ...
Große Freude beim „Terminator“: Arnold Schwarzenegger freute sich am Montag über die Verleihung der Ehrendoktorwürde.(Bild: AFP/PAUL FAITH)
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Von krone.at

„Terminator“-Star Arnold Schwarzenegger hat in Belfast eine besondere Auszeichnung erhalten – und sich an einen prägenden Besuch in der nordirischen Hauptstadt erinnert. Der 78-Jährige wurde von der Universität Ulster mit der Ehrendoktorwürde in Anerkennung seiner Verdienste um den öffentlichen Dienst, den Umweltschutz und die Künste ausgezeichnet. 

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Viele Studentinnen und Studenten jubelten der „Steirischen Eiche“ bei seiner Ankunft zu, auch ein roter Teppich wurde für ihn ausgerollt. Zum ersten Mal sei er vor 60 Jahren nach Belfast gekommen, erzählte Schwarzenegger demnach, damals noch auf Einladung des Bodybuilders Ivan Dunbar.

„Es ist unglaublich“
Da habe er sich noch nicht vorstellen können, 60 Jahre später hierherzukommen und die Ehrendoktorwürde verliehen zu bekommen. „Es ist unglaublich“, sagte der Ex-Bodybuilder.

Schwarzenegger kam nach Belfast, um seine Ehrendoktorwürde der Universität Ulster zu empfangen.
Schwarzenegger kam nach Belfast, um seine Ehrendoktorwürde der Universität Ulster zu empfangen.(Bild: AFP/PAUL FAITH)

Sein erster Besuch in Belfast sei außerdem ein „Durchbruch“ für ihn gewesen, erinnerte er sich. Bei einem Bodybuilding-Event habe er zum ersten Mal öffentlich gesprochen, zu diesem Zeitpunkt habe er allerdings nur wenig Englisch gesprochen und sei „fast in Ohnmacht gefallen“.

„Was an diesem Tag in Belfast geschah, war für mich so wichtig, weil ich danach jedes Mal, wenn ich einen Wettbewerb gewann, ans Mikrofon ging“, sagte er laut PA. Heute liebe er es, vor Leuten zu sprechen.

In seiner Rede erinnerte Schwarzenegger sich an einen Besuch in Belfast, der für ihn außerdem ...
In seiner Rede erinnerte Schwarzenegger sich an einen Besuch in Belfast, der für ihn außerdem ein „Durchbruch“ gewesen sei.(Bild: AFP/PAUL FAITH)

Hollywoodstar und Ex-Gouverneur
Schwarzenegger war von 2003 bis 2011 Gouverneur von Kalifornien, zum Weltstar wurde er als Bodybuilder und Actiondarsteller.

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Mit seiner Ex-Frau, der Journalistin Maria Shriver, hat er vier Kinder. Sein Sohn Patrick wurde vielen mit seiner Rolle in Staffel drei der Erfolgsserie „The White Lotus“ bekannt. Eine Ehrendoktorwürde ist eine akademische Auszeichnung, die für besondere Dienste in verschiedenen Bereichen verliehen wird.

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