Millionenskandal um Wiener Spitzen-Steuerberater

Eine Betroffene hatte dem Steuerberater 400.000 Euro zur Veranlagung übergeben. Ihr wurde eine Rendite von zehn Prozent versprochen. Sie habe dem Mann „blind vertraut“, gab die Betroffene in ihrer polizeilichen Befragung an. Die Art der Veranlagung wirkte von Anfang an befremdlich. Das Geld sollte bar in die Kanzlei gebracht werden, ein Anwalt würde es angeblich in die Schweiz bringen, wo ein Banker es dann auf den Bahamas anlegen sollte.