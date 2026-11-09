Tschann blitzte mit Nichtigkeitsbeschwerde ab

Abläufe und Zuständigkeiten in Verwaltung prüfen

Dennoch räumte Tschann ein, dass ihn das Urteil persönlich schwer treffe und kündigte interne Konsequenzen an: Die Abläufe und Zuständigkeiten in der Bludenzer Stadtverwaltung sollen nun überprüft und bei Bedarf nachgebessert werden. Zudem sieht er durch das Urteil weit über Bludenz hinausgehende Auswirkungen: „Gleichzeitig stellt diese Entscheidung auch die Arbeit vieler Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in ganz Österreich vor enorme Herausforderungen. Darüber werden wir reden müssen.“