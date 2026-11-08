NEOS machen ernst bei Asylwerber-Jobs

Dass mit Anton Mattle nun ein führender ÖVP-Politiker einen Kurswechsel beim Arbeitsmarktzugang fordert, sieht Shetty als Chance für eine gemeinsame Lösung: „Wir begrüßen dieses Umdenken ausdrücklich. Entscheidend ist jetzt, dass es nicht bei ersten Wortmeldungen bleibt. Mit unserem Vorschlag werden wir eine konkrete Grundlage auf den Tisch legen. Wir hoffen, dass die Volkspartei die Initiative aufgreift und wir gemeinsam zu einer Lösung kommen.“