Shocking Crime in Lower Austria:
After the murder, the perpetrators broke into the victim’s parents’ home
Last May, a young woman was shot and killed in her apartment in Kottingbrunn. Two men are now under strong suspicion of having committed this horrific crime—with particular malice and cruelty, as is now clear.
What exactly happened in the early evening of May 14, 2026, in a young woman’s apartment in Kottingbrunn may never be fully clarified.
One thing seems clear, however: scenes straight out of a horror thriller must have unfolded there; the fear and agony of the 28-year-old woman from Lower Austria must have been unimaginably great. Before she was killed with three shots to the head. In her lovingly furnished home, where she had always felt extremely safe and secure.
The horrific crime against Sandra (name changed) —it has been making headlines ever since it was discovered; ever since the victim’s parents found the body of their daughter—their only child—on May 15. Lying on the floor; next to her bed, in a huge pool of blood. Dead.
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