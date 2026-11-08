Endloser Kampf um faire Netztarife für Kärnten

Benachteiligung für Kärnten

Doch damit hat sich die Causa für den Landeschef noch nicht erledigt. Auch bei der Landeshauptleutekonferenz im vorarlbergischen Mellau brachte Fellner die horrende Steigerung auf dem Tisch. „In Kärnten ist der Netztarif um 40 Prozent höher als im Österreich-Schnitt. Vergleichen wir Kärnten mit Vorarlberg, dann sind es fast 100 Prozent. Und das, obgleich Kärnten die höchste Pro-Kopf-Produktion an grünem Strom vorlegen kann“, sagt Fellner, der diese Situation für unglaublich unfair haltet.