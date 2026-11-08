Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiere ausgebrochen

Kamele auf der Straße: Unfall mit Linienbus

Ausland
08.11.2026 16:46
Ein Linienbus ist in Bayern mit einem Kamel zusammengestoßen. (Symbolbild)
Ein Linienbus ist in Bayern mit einem Kamel zusammengestoßen. (Symbolbild)(Bild: Krone-Collage/polack - stock.adobe.com, APA/HERBERT PFARRHOFER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Wochenende hat es in Bayern einen wahrlich ungewöhnlichen Verkehrsunfall gegeben. Die Beteiligten: ein Linienbus und ein Kamel. Der Busfahrer (61) und das Kamel hatten Glück im Unglück, beide kamen mit einem Schrecken davon.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 61-jährige Buslenker war mit dem Linienbus im Landkreis Rosenheim in Deutschland unterwegs, als plötzlich Kamele über die Straße liefen. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und der Bus kollidierte mit einem der Tiere, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Weder der Busfahrer noch das Kamel verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro – die Windschutzscheibe war bei dem Zusammenstoß zersplittert, ein Außenspiegel wurde beschädigt.

Lesen Sie auch:
Der Flamingo stand entlang einer Straße im deutschen Bundesland Baden-Württemberg.
Exot in Deutschland
Autofahrer entdeckt Flamingo am Straßenrand
21.12.2025

Das Kamel gehörte einem Schausteller-Unternehmen. Gemeinsam mit zwei weiteren Kamelen war es auf einer Wiese unmittelbar neben der Straße. Gesichert war die Wiese mit einem Elektrozaun, der nicht ordnungsgemäß geschlossen gewesen sein dürfte – die Tiere brachen aus und liefen just über die Straße, als der Linienbus des Weges kam.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
08.11.2026 16:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf