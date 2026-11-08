Kamele auf der Straße: Unfall mit Linienbus

Das Kamel gehörte einem Schausteller-Unternehmen. Gemeinsam mit zwei weiteren Kamelen war es auf einer Wiese unmittelbar neben der Straße. Gesichert war die Wiese mit einem Elektrozaun, der nicht ordnungsgemäß geschlossen gewesen sein dürfte – die Tiere brachen aus und liefen just über die Straße, als der Linienbus des Weges kam.