Tiere ausgebrochen
Kamele auf der Straße: Unfall mit Linienbus
Am Wochenende hat es in Bayern einen wahrlich ungewöhnlichen Verkehrsunfall gegeben. Die Beteiligten: ein Linienbus und ein Kamel. Der Busfahrer (61) und das Kamel hatten Glück im Unglück, beide kamen mit einem Schrecken davon.
Der 61-jährige Buslenker war mit dem Linienbus im Landkreis Rosenheim in Deutschland unterwegs, als plötzlich Kamele über die Straße liefen. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und der Bus kollidierte mit einem der Tiere, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.
Weder der Busfahrer noch das Kamel verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro – die Windschutzscheibe war bei dem Zusammenstoß zersplittert, ein Außenspiegel wurde beschädigt.
Das Kamel gehörte einem Schausteller-Unternehmen. Gemeinsam mit zwei weiteren Kamelen war es auf einer Wiese unmittelbar neben der Straße. Gesichert war die Wiese mit einem Elektrozaun, der nicht ordnungsgemäß geschlossen gewesen sein dürfte – die Tiere brachen aus und liefen just über die Straße, als der Linienbus des Weges kam.
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