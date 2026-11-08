Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hier im Ticker

MotoGP: Das Rennen in Katar ab 17 Uhr LIVE

MotoGP
08.11.2026 04:45
Marc Marquez
Marc Marquez(Bild: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

MotoGP-Superstar Marc Marquez kann heute den WM-Titel fixieren! Das Rennen in Katar beginnt um 17 Uhr. Wir berichten live, siehe Ticker unten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der Liveticker:

Hier der Zwischenstand:

Bei der möglicherweise vorzeitigen Titelkrönung von Marc Marquez fährt die MotoGP am Wochenende gegen starke Widerstände im Schatten des Krieges. Der spanische Ducati-Pilot könnte heute drei Rennen vor Saisonende seinen achten WM-Titel in der Motorrad-Königsklasse fixieren und damit auf Rekordhalter Giacomo Agostini aufschließen. Etwa 200 km entfernt vom iranischen Festland in Lusail steht aber nicht nur das Sportliche im Fokus.

  „19 von 22 Fahrern haben sich dafür ausgesprochen, nicht nach Katar zu reisen“, hatte Yamaha-Fahrer Jack Miller beim letzten Grand Prix in Malaysia gesagt. Der Australier ist nun tatsächlich nicht im Emirat am Persischen Golf. Yamaha hat als einziger Hersteller entschieden, nicht in Katar zu starten, und gibt als Grund die Firmenrichtlinien an, die Region aus Sicherheitsgründen zu meiden. In der Moto2, in der Izan Guevara um den Titel kämpft, ist Pramac-Yamaha allerdings am Start. In der MotoGP ist man chancenlos.

Lesen Sie auch:
Die Rivalität zwischen Marquez und Rossi spielt immer noch eine Rolle, glaubt Stefan Bradl (kl. ...
Showdown in Katar
„Marc Marquez will einen Titel mehr als Rossi“
05.11.2026

Marquez müsste Martin viele Punkte abnehmen
Alle anderen Teams sind am Wochenende dabei. Marc Marquez führt 44 respektive 67 Punkte vor den beiden Aprilia-Piloten Jorge Martin und Marco Bezzecchi. Gegenüber seinem Landsmann Martin müsste Marquez auf dem Circuit in Lusail 30 Zähler mehr holen. Bei 37 möglichen Punkten (12 für den Sieg im Sprint, 25 im GP) ist das schwierig; allerdings ist unklar, ob Martin nach seinem Bruch des Speichenknochens im rechten Unterarm der Belastung standhalten wird.

Marc Marquez
Marc Marquez(Bild: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL)

  Zu früh feiern will Marquez nicht. „Die Partie ist noch nicht zu Ende“, betonte der 33-Jährige. „Wenn dein Tag kommt, dann kommt er.“ Er profitierte in Malaysia vom Fehlen Martins und sorgte mit Platz zwei im Sprint und dem Sieg im Hauptrennen für eine Vorentscheidung im WM-Rennen. Marquez hat aber allen Grund, vorsichtig zu bleiben. Vergangenes Jahr stürzte er im ersten Rennen, nachdem er sich den siebenten WM-Titel gesichert hatte, und zog sich eine Schulterverletzung zu, unter der er auch zu Beginn der laufenden Saison litt. Erst im achten Rennen fuhr Marquez erstmals aufs Podest. Martin erhielt grünes Licht für einen Start und gibt sich seinerseits zuversichtlich. „Wie es im Rennen geht, werden wir dann sehen“, meinte der Weltmeister von 2024.

Keine Angst vor Bomben
Bei dieser Ausgangslage ist klar, dass Ducati und Aprilia nicht auf die Reise nach Katar verzichten wollten. Der MotoGP-Tross zögerte die Anreise bis zum letzten Moment hinaus. Üblicherweise sind die Teams am Dienstag oder Mittwoch einer Rennwoche an der Strecke. „Ich denke, sie machen alles, dass wir sicher sind“, betonte Francesco Bagnaia. „Wir müssen zusammenhalten, ich denke, das ist das Richtige.“ Vor Bomben auf der Rennstrecke habe er keine Angst, sagte der zweifache Weltmeister. „Die einzige Befürchtung, die wir haben könnten, ist eine Schließung des Flughafens.“

Am Ende geht es um viel Geld für die Teams und noch mehr Prestige für Katar, das sich als (wieder) sicherer Ort darstellen will. Schließlich geht es auch für Liberty Media um einiges. Seit vergangenem Jahr ist das Unternehmen Mehrheitseigner der Rechte an der MotoGP – und schon länger auch an der Formel 1. Diese will am 29. November in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi ihre Saison beenden. Geht an diesem Wochenende alles gut, wäre es ein starkes Argument, auch die Formel-1-Rennen in der Region stattfinden zu lassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
MotoGP
08.11.2026 04:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
138.585 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
96.587 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
86.506 mal gelesen
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1357 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1322 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1296 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf