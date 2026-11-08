MotoGP: Das Rennen in Katar ab 17 Uhr LIVE

Zu früh feiern will Marquez nicht. „Die Partie ist noch nicht zu Ende“, betonte der 33-Jährige. „Wenn dein Tag kommt, dann kommt er.“ Er profitierte in Malaysia vom Fehlen Martins und sorgte mit Platz zwei im Sprint und dem Sieg im Hauptrennen für eine Vorentscheidung im WM-Rennen. Marquez hat aber allen Grund, vorsichtig zu bleiben. Vergangenes Jahr stürzte er im ersten Rennen, nachdem er sich den siebenten WM-Titel gesichert hatte, und zog sich eine Schulterverletzung zu, unter der er auch zu Beginn der laufenden Saison litt. Erst im achten Rennen fuhr Marquez erstmals aufs Podest. Martin erhielt grünes Licht für einen Start und gibt sich seinerseits zuversichtlich. „Wie es im Rennen geht, werden wir dann sehen“, meinte der Weltmeister von 2024.