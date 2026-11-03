Gegen den Strom: In Klagenfurt sinken Netzkosten

Wer setzt die Preise fest?

Um die Höhe der Netzentgelte feststellen zu können, melden die Netzbetreiber ihre Aufwände für die Stromnetze inklusive Neuerschließungen, Wartungen und Instandsetzungen, aber auch das Ablesen der Zähler, die Verwaltung und vor allem den Betrieb der Regulierungsbehörde E-Control Austria. Der Netzbetreiber muss investieren und hat Betriebs- und Personalkosten, daher hat er Anspruch darauf, dass ihm diese Kosten und eine entsprechende Verzinsung durch die Netzentgelte vergütet werden. Auf Basis der anerkannten Kosten werden die Netzentgelte jährlich neu festgelegt.

Beim Verteilnetzbetreiber Energie Klagenfurt, einer Tochter der Stadtwerke AG, sinken für das Jahr 2027 die Netzentgeltkosten um 5,8 Prozent.