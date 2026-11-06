How EU Fines in the Billions Are Killing the Auto Industry

The figures are hard to believe: For example, because Volkswagen sold 40,500 internal combustion engine cars in Austria in 2025, the company will pay an environmental fine of around 11 million euros. If, in turn, VW sells 40,500 internal combustion engine cars in 2030 and fails to meet the then-mandated emissions reduction target of minus 55 percent, a fine of 200 million euros will be due for that alone. In Germany, with 547,000 cars, that amounts to nearly three billion euros (see complete calculations for Austria and Germany below). But how can this be?