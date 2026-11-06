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BYD and Tesla: The Winners

How EU Fines in the Billions Are Killing the Auto Industry

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06.11.2026 16:00
VW will have to cut 100,000 jobs and close plants, while BYD CEO Wang Chuanfu and Tesla CEO Elon ...
VW will have to cut 100,000 jobs and close plants, while BYD CEO Wang Chuanfu and Tesla CEO Elon Musk will profit by the billions from Europe’s misstep.(Bild: Krone KREATIV/APA Images, AFP)
Porträt von Michael Pichler
Von Michael Pichler

The de facto phase-out of internal combustion engines starting in 2035 will be cemented through the back door by the European Parliament in December, with support from the People’s Party, Socialists, and Liberals. Until then, the European Commission is tormenting Europe’s automakers with increasingly stringent emissions standards and fines running into the billions. Krone+ analyzes how Tesla and BYD are padding their profits without lifting a finger as the European industry declines, and breaks down the exorbitant fines per manufacturer in detail.

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The figures are hard to believe: For example, because Volkswagen sold 40,500 internal combustion engine cars in Austria in 2025, the company will pay an environmental fine of around 11 million euros. If, in turn, VW sells 40,500 internal combustion engine cars in 2030 and fails to meet the then-mandated emissions reduction target of minus 55 percent, a fine of 200 million euros will be due for that alone. In Germany, with 547,000 cars, that amounts to nearly three billion euros (see complete calculations for Austria and Germany below). But how can this be? 

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