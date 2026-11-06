BYD and Tesla: The Winners
How EU Fines in the Billions Are Killing the Auto Industry
The de facto phase-out of internal combustion engines starting in 2035 will be cemented through the back door by the European Parliament in December, with support from the People’s Party, Socialists, and Liberals. Until then, the European Commission is tormenting Europe’s automakers with increasingly stringent emissions standards and fines running into the billions. Krone+ analyzes how Tesla and BYD are padding their profits without lifting a finger as the European industry declines, and breaks down the exorbitant fines per manufacturer in detail.
The figures are hard to believe: For example, because Volkswagen sold 40,500 internal combustion engine cars in Austria in 2025, the company will pay an environmental fine of around 11 million euros. If, in turn, VW sells 40,500 internal combustion engine cars in 2030 and fails to meet the then-mandated emissions reduction target of minus 55 percent, a fine of 200 million euros will be due for that alone. In Germany, with 547,000 cars, that amounts to nearly three billion euros (see complete calculations for Austria and Germany below). But how can this be?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.