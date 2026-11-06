Kritik von Heimbetreibern an Pflegefinanzierung

Positiv sieht die Branche, dass bis Ende 2027 die Finanzierung von Hilfspersonal gesichert ist. „Hier besteht zwischen Praxis und Politik weitgehend Konsens. Diese zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich Pflegefachkräfte stärker auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können“, erklärt der Berufsgruppensprecher. Nun gehe es um eine langfristig funktionierende Lösung für die Finanzierung. „Unser Ziel ist einfach: ein fairer, transparenter Sockelbetrag, der die tatsächlichen Kosten berücksichtigt“, so Polessnig abschließend.