Orgasmus, Baby – von der Kunst der Stimulation

Verwobenheit von Patriarchat und Krankheit

Dann öffnet sich die Tür zu Majda Krivograds wohnzimmerlicher WG-Bühne im Theater Halle 11 und die Stimulation beginnt – im ganz normalen Sanatoriumswahnsinn, der Unruhe wie Unbehagen ins Kollektiv der Patienten einschreibt und im Gewitter von Sprache und Bewegung als polyfone „Kakofonie“ ins Publikum schwappen lässt. „Hier lernt man aus der Passivität in die Aktivität zu kommen“, heißt es irgendwann ironisch, während Dumas „Kameliendame“, Lavants „Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus“ und Manns „Zauberberg“ Weichen legen zur Verwobenheit von Patriarchat und Krankheit sowie der (perversen) Ästhetik des weiblichen Sterbens.