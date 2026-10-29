Gesundheitsversorgung: Streit über Verantwortung

In einem offenen Brief warnt der Präsident der Ärztekammer Kärnten, dass die Diskussion um die Gesundheitsversorgung von Schuldzuweisungen – besonders gegen Ärzte – geprägt sei. Während der Fokus des Briefs auf dem gesamten österreichischen Gesundheitssystem liegt, gibt es natürlich Parallelen in Kärnten.
Ob Chaos in manchen Abteilungen des Klagenfurter Klinikums, lange Wartezeiten bei Fachärzten oder die Angst vor Schließungen von Krankenanstalten – in der Öffentlichkeit findet das Thema Gesundheitsversorgung fast immer negativ seinen Niederschlag. Von der jüngsten Diskussion um mögliche Selbstbehalte ganz abgesehen. Nur ab und an sorgen Eröffnungen von Primärversorgungseinrichtungen für Lichtblicke.
Denn leider ist es so, dass das Gesundheitssystem einem nur dann wirklich auffällt, wenn etwas nicht passt. Sonst wird unsere gute Versorgung oft als selbstverständlich wahrgenommen. Doch wir stehen vor großen Herausforderungen und in der Diskussion wird gerne nach Schuldigen gesucht. Das kritisiert Markus Opriessnig, Präsident der Ärztekammer (ÄK) Kärnten, in einem offenen Brief: „Ständige Schuldzuweisungen gefährden das Vertrauen der Patientinnen und Patienten!“
Wartezeiten, zu wenige Kassenstellen, Wahlärzte als Sinnbild einer Zweiklassenmedizin, zu niedrige Durchimpfungsraten? „Es scheint mittlerweile zum gesundheitspolitischen Reflex geworden zu sein, Probleme unserer Gesundheitsversorgung zunächst bei der Ärzteschaft zu suchen und sie dafür verantwortlich zu machen“, so Opriessnig. So seien gerade Wahlärzte eine wesentliche Stütze der niedergelassenen Versorgung.
Kassenärzte, Wahlärzte, Spitalsärzte, Pflegekräfte, Einsatzorganisationen, nichtärztliche Gesundheitsberufe, öffentliche und private Krankenanstalten seien „alle sind Teil eines gemeinsamen miteinander kommunizierenden Versorgungssystems“. Der ÄK-Präsident warnt: „Sie gegeneinander auszuspielen, löst kein einziges seiner grundlegenden Probleme.“
Wir Ärztinnen und Ärzte sind keine Gegner einer modernen Gesundheitsversorgung. Wir sind diejenigen, die sie täglich leisten.
Markus Opriessnig, Präsident der Ärztekammer Kärnten
Bild: Uta Rojsek-Wiedergut
„Wer hat unser Gesundheitssystem in den vergangenen Jahrzehnten geplant, finanziert und gestaltet?“, nimmt Opriessnig die Bundespolitik ins Visier. „Wir stehen nicht mehr auf fünf Minuten vor zwölf. Wir stehen nicht einmal mehr unmittelbar vor der Wand. Wir sind längst dagegen gefahren und versuchen jetzt, die Folgen irgendwie aufzufangen!“ Er zeigt sich auch verwundert über die Ideen, die „aus den verschiedensten politischen Richtungen kommen“.
Sein Appell: „Unser Gesundheitssystem braucht Verantwortung anstatt Sündenböcke. Aber auch die Ärztekammern müssen bereit sein, frühere Positionen selbstkritisch zu hinterfragen und aus möglichen Fehlern zu lernen.“ Bei all dem dürfe die Gesundheit „niemals zum Spielball politischer Interessen werden“.
Reaktionen aus Kärntens Politik
In Kärnten selbst wurde der Brief unterschiedlich wahrgenommen. Landesrätin Beate Prettner zeigte sich „verwundert“ und verwies auf die „konstruktive Zusammenarbeit bei einem großen Projekt“ – dieses solle bald präsentiert werden. Die Freiheitlichen wiederum sehen sich bestätigt. „Die SPÖ-Gesundheitspolitik ist gescheitert“, so FP-Gesundheitssprecher Christoph Staudacher. „Was jetzt zählt ist, dass endlich alle zum Wohle der Patienten an einem Strang ziehen.“
Ob Chaos in manchen Abteilungen des Klagenfurter Klinikums, lange Wartezeiten bei Fachärzten oder die Angst vor Schließungen von Krankenanstalten – in der Öffentlichkeit findet das Thema Gesundheitsversorgung fast immer negativ seinen Niederschlag. Von der jüngsten Diskussion um mögliche Selbstbehalte ganz abgesehen. Nur ab und an sorgen Eröffnungen von Primärversorgungseinrichtungen für Lichtblicke.
Wie sehen Sie die Situation in Kärnten – bei der Gesundheitsversorgung, aber auch vielen anderen Themen wollen wir, dass Sie uns ihre Meinung sagen. Unsere große Leserumfrage „Die Stimme Kärntens“ läuft noch bis inklusive Sonntag – mit den Ergebnissen werden wir dann auch die Verantwortlichen in vielen Bereichen konfrontieren.
Loggen Sie sich auf krone.at ein bzw. erstellen Sie ein Konto auf krone.at – wie das geht, erfahren Sie hier. Beantworten Sie anschließend die Fragen (siehe unten) – es gibt keine falschen Antworten! Die Teilnahme dauert maximal vier Minuten.
Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei digitale Jahresvignetten für Pkw – darin eingeschlossen sind natürlich auch jene Userinnen und User, die bereits in den vergangenen Wochen unsere Umfrage „Die Stimme Kärntens“ ausgefüllt haben. Die Teilnahme an der Umfrage ist bis inkl. 1. November 2026 möglich. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
Ihre Antworten bleiben anonym!
Keine Sorge: Was Sie antworten, ist nicht nachvollziehbar – Ihre Anonymität bleibt jedenfalls gewahrt. Die Anmeldepflicht auf krone.at ist eine wichtige technische Beschränkung: So verhindern wir gezielte Beeinflussung – zum Beispiel, dass einzelne Personen ihre Stimme beliebig oft abgeben oder „Die Stimme Kärntens“ durch automatisierte Mehrfachteilnahmen verzerrt wird. An der Befragung kann nur teilnehmen, wer über ein aktives Profil auf krone.at verfügt. Und: Jedes Profil kann nur einmal mitmachen.
Sollten Sie Fragen zur Anmeldung oder zur Befragung bei krone.at haben, dann können Sie uns unter kaerntner@kronenzeitung.at oder 057060/52040 kontaktieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.