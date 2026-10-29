Gesundheitsversorgung: Streit über Verantwortung

„Wer hat unser Gesundheitssystem in den vergangenen Jahrzehnten geplant, finanziert und gestaltet?“, nimmt Opriessnig die Bundespolitik ins Visier. „Wir stehen nicht mehr auf fünf Minuten vor zwölf. Wir stehen nicht einmal mehr unmittelbar vor der Wand. Wir sind längst dagegen gefahren und versuchen jetzt, die Folgen irgendwie aufzufangen!“ Er zeigt sich auch verwundert über die Ideen, die „aus den verschiedensten politischen Richtungen kommen“.