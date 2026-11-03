Für Kärnten geht es um Hunderte Millionen Euro

Diskussion um Netzkosten

Weiter für Aufregung sorgen die steigenden Netzkosten – Daniel Fellner hat die Spitzen von Kelag und KNG zum Gespräch geladen: „Wir haben die höchste Pro-Kopf-Produktion von grünem Strom, aber haben diese Nachteile.“ Er erwartet sich eine Erklärung und mögliche Maßnahmen. „Für 2027 gibt es eher kaum Spielraum, aber eine Regelung ist für die Zukunft wichtig“, betont Gruber. Das erklärte Kärntner Ziel: „Einheitliche Netzkosten in Österreich.“