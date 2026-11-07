Umwidmungen sind nun im Visier des Neo-Ortschefs

Wie versprochen: Finanzen und Umwidmungen werden geprüft

Hauptaufgabe für ihn ist jetzt einmal das, was er vor der Neuwahl zum Bürgermeister bereits versprochen hat: eine unabhängige Prüfung der Finanzen. „Wir nehmen durch unsere Betriebe viel Kommunalsteuer ein, trotzdem ist die laufende Budgetsituation sehr herausfordernd“, so Sorger. „Ich möchte einfach wissen: Was kommt regelmäßig herein, was müssen wir ausgeben und was bleibt tatsächlich übrig? Erst dann können wir entscheiden, was wir uns in den nächsten Jahren leisten können.“ Eine von ihm angestrebte externe Finanzprüfung steht demnächst bevor.