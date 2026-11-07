Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt wird aufgeräumt!

Umwidmungen sind nun im Visier des Neo-Ortschefs

Niederösterreich
07.11.2026 12:00
Harald Sorger ist seit 2. Oktober der neue Bürgermeister von Leobersdorf im Bezirk Baden.
Harald Sorger ist seit 2. Oktober der neue Bürgermeister von Leobersdorf im Bezirk Baden.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Knapp 40 Tage ist der neue Bürgermeister in Leobersdorf, Bezirk Baden, nun im Amt. Finanzen und umstrittene Umwidmungen seines Vorgängers stehen derzeit ganz oben auf seiner Agenda. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Knapp 40 Tage ist Harald Sorger nun bereits als neuer Bürgermeister in Leobersdorf, Bezirk Baden, in Amt und Würden. Tage, die für ihn bereits äußerst herausfordernd waren. „Ich versuche momentan, ganz viel zuzuhören, wo die Leute der Schuh drückt – auf der Straße genauso wie hier im Amt“, so Sorger, der mit 19 Jahren Gemeinderat war, aber mit seiner Liste „Leobersdorf JETZT“ erst seit zwei Jahren im Gemeinderat vertreten ist.

Lesen Sie auch:
Freudensprung ins Rathaus. Harald Sorger erhielt um drei Stimmen mehr als Hermann Weiszbart, der ...
Kurswechsel gelungen
Sorger wird Leobersdorfs neuer Bürgermeister
01.10.2026
Lesen Sie auch:
Hermann Weiszbart (li.) ist Ramharters Wunschnachfolger, Vizebürgermeister   Christian Pajer ...
Wer folgt Ramharter?
Bürgermeisterkandidaten bringen sich in Stellung
26.09.2026
Kurswechsel gelungen
Sorger wird Leobersdorfs neuer Bürgermeister
01.10.2026

Wie versprochen: Finanzen und Umwidmungen werden geprüft
Hauptaufgabe für ihn ist jetzt einmal das, was er vor der Neuwahl zum Bürgermeister bereits versprochen hat: eine unabhängige Prüfung der Finanzen. „Wir nehmen durch unsere Betriebe viel Kommunalsteuer ein, trotzdem ist die laufende Budgetsituation sehr herausfordernd“, so Sorger. „Ich möchte einfach wissen: Was kommt regelmäßig herein, was müssen wir ausgeben und was bleibt tatsächlich übrig? Erst dann können wir entscheiden, was wir uns in den nächsten Jahren leisten können.“ Eine von ihm angestrebte externe Finanzprüfung steht demnächst bevor.

Lesen Sie auch:
Ramharter geriet wieder in Kritik, weil er von Umwidmung profitiert haben soll.  
Absolute ausgenutzt?
Wieder gerät Leobersdorfer Bürgermeister in Kritik
20.09.2025

Weiters ganz oben auf seiner Agenda: die umstrittene Flächenwidmung. „Leobersdorf JETZT“ hatte bereits fehlende Verkehrsgutachten und geplante Umwidmungen kritisiert. „Auch das Land NÖ hat in seiner Stellungnahme vom Sommer erhebliche Einwände erhoben. Jetzt müssen wir das Verfahren auf eine saubere Grundlage stellen“, so Sorger.

Viele neue Wohnungen samt Mobilitätskonzept
Neuen Betriebsansiedelungen gegenüber ist Sorger nicht abgeneigt. Aber auch ohne diese wächst Leobersdorf laufend weiter. Demnächst sind rund 300 neue Wohnungen im Bereich Leo Ost geplant, weitere sollen folgen. Wichtig ist ihm ein Mobilitätskonzept. „Die Leute brauchen Parkplätze UND sichere Rad- und Fußwege“, so der Bürgermeister. Für rund 3.000 Einpendler brauche es gute Busverbindungen und sichere Wege.

Lesen Sie auch:
Über Jahrhunderte hinweg blieb dieses historische Erbe erhalten. Nun wurde es von Unbekannten ...
Ärger über Schmiererei
Ein Stück Geschichte wurde Opfer von Vandalen
04.11.2026

Ärger über Vandalismus
Sorgen bereiten Sorger derzeit auch einige Jugendliche. Erst kürzlich wurde die historische Kirchhofsmauer mit der Aufschrift „Free Bänke“ beschmiert. „Wir haben die Bänke diesmal früher eingewintert. Zuletzt gab es dort immer wieder Beschwerden über das Verhalten einzelner Jugendlicher. Manche Passanten fühlten sich dadurch verunsichert“, erklärt er. Ob die Schmiererei damit zusammenhängt, ist unklar.

51 Jahre jung und leidenschaftlicher Marathonläufer – er ist einer von ca. hundert Österreicher, ...
51 Jahre jung und leidenschaftlicher Marathonläufer – er ist einer von ca. hundert Österreicher, der die „World Marathon Majors“ absolviert hat. Dazu gehören Berlin, Boston, Tokyo, New York, London und Chicago.(Bild: Doris Seebacher)

Privatleben? Derzeit eher eingeschränkt
Privatleben gibt’s für den passionierten Marathonläufer und zweifachen Familienvater – er hat zwei Töchter – derzeit wenig. „Aber meine Frau unterstützt mich sehr“, erzählt Sorger. Nach wie vor nehmen sie auch den wöchentlichen Podcast „5 Minuten Leobersdorf“ gemeinsam auf. „Gestern bereits Folge 112“, so Sorger. „Aber Frau Bürgermeisterin will sie nicht genannt werden“, lacht er.

Und er verspricht: „Mir geht es nicht darum, möglichst viele rote Bänder durchzuschneiden. Ich möchte, dass es die Menschen hier im Alltag leichter haben.“ Drei Jahre habe er jetzt dafür Zeit. „Die Aufgaben sind jedenfalls schon da. Jetzt müssen wir noch schauen, was das Börserl dazu sagt“, meint Sorger mit einem Augenzwinkern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
07.11.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
310.504 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
139.184 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
121.906 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1320 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1224 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1085 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf