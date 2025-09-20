Wieder gerät Leobersdorfer Bürgermeister in Kritik

Kritik dazu gibt es auch von der Liste „Leobersdorf Jetzt“, die seit der Wahl im Vorjahr mit genauso vielen Mandaten im Gemeinderat sitzen wie die Liste des Bürgermeisters, nämlich mit elf. Bei den Umwidmungsbeschlüssen im Jahr 2022 waren sie noch nicht dabei. Listenchef Harald Sorger äußert sich dennoch dazu: „Strafrechtlich kann man Ramharter nichts vorwerfen. Die Frage ist jedoch, wie nutzt jemand als Bürgermeister seine Position aus? Und was haben die Leobersdorfer davon?“