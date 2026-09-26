Bürgermeisterkandidaten bringen sich in Stellung

Pajer gab bereits vorige Woche bekannt, dass er für eine Kandidatur bereitstehe. „Jedoch nur, wenn die beide Großparteien nicht antreten“, so Pajer ehrlich. „Denn dann hätte ich keine Chance“.

Bei Stimmengleichstand könnte Los entscheiden

Besonders spannend könnte es werden, wenn es einen Gleichstand zwischen zwei Kandidaten gibt. „Dann entscheidet entweder das Los oder eine Münze“, erklärt der Vizebürgermeister.