Ein Stück Geschichte wurde Opfer von Vandalen

Historische Mauer bot Schutz vor Angreifern

Die denkmalgeschützte Anlage ist ein Überrest der ehemaligen Befestigung rund um die Pfarrkirche, deren Ursprünge vermutlich bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Rund vier Meter hoch, mit Zinnen und Schießscharten ausgestattet, sollte die Wehrmauer einst feindliche Angriffe abwehren. Besonders dramatisch waren die Ereignisse beim Türkeneinfall 1683: Damals bot die Kirche den Menschen Zuflucht und Schutz. Bis 1820 befand sich zudem der Leobersdorfer Friedhof rund um das Gotteshaus.