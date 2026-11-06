ÖVP gegen SPÖ: Politstreit um Lehrwerkstätte

SPÖ gibt ÖVP die Schuld

Den Vorwurf lässt Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) nicht gelten. Er spricht von einer „schamlosen Ursachenumkehr“ und gibt der ÖVP die Schuld am Budgetloch im Bund. „Wer im Bund das Geld vernichtet und dem AMS den Hahn zudreht, hat jedes Recht verloren, im Burgenland mit dem Finger auf andere zu zeigen!“