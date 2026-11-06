54-Jähriger wurde um sein Vermögen betrogen

Ein vermeintlich lukratives Geschäft kommt einen Burgenländer teuer zu stehen. Ein 54-Jähriger fiel auf einen falschen Anlageberater herein und verlor dabei einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.
Begonnen hatte alles 2023, als der Mann im Internet auf eine Anlageplattform stieß. Dort nahm ein angeblicher Finanzexperte Kontakt zu ihm auf und lockte ihn mit Gewinnen. Über WhatsApp hielt der Betrüger sein Opfer bei der Stange. Immer wieder überwies der 54-Jährige Geld auf Konten in Deutschland, der Schweiz und England. Insgesamt 30 Mal griff er bis heuer in die Tasche.
Für angeblichen Gewinn musste er nochmal zahlen
Als sich der Burgenländer schließlich einen Teil seiner vermeintlichen Gewinne auszahlen lassen wollte, tappte er erneut in die Falle. Der falsche Berater verlangte dafür eine weitere Einzahlung. Der Mann zahlte, doch das versprochene Geld blieb aus. Als er auch weiterhin keine Auszahlung erhielt, erstattete er Anzeige bei der Polizei.
Polizei warnt
Die Landespolizeidirektion Burgenland warnt daher jetzt vor dubiosen Anlageplattformen und unrealistischen Gewinnversprechen. Besonders misstrauisch sollte man werden, wenn für die Auszahlung angeblicher Gewinne weiteres Geld verlangt wird. Ob ein Anbieter zugelassen ist, lässt sich bei der Finanzmarktaufsicht überprüfen.
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