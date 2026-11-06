54-Jähriger wurde um sein Vermögen betrogen

Begonnen hatte alles 2023, als der Mann im Internet auf eine Anlageplattform stieß. Dort nahm ein angeblicher Finanzexperte Kontakt zu ihm auf und lockte ihn mit Gewinnen. Über WhatsApp hielt der Betrüger sein Opfer bei der Stange. Immer wieder überwies der 54-Jährige Geld auf Konten in Deutschland, der Schweiz und England. Insgesamt 30 Mal griff er bis heuer in die Tasche.