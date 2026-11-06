Harsche Kritik an neuem Notarzt-Stützpunkt

Wie dringend die Frage ist, zeigt die Vorgeschichte: Das Rote Kreuz hatte für die Region bei einem Ausfall der Flugrettung Eintreffzeiten von bis zu 40 Minuten und mehr für bodengebundene Notärzte erhoben. Im Oktober 2025 starb ein 19-Jähriger nach einem medizinischen Notfall am Buchauer Sattel. Wegen dichten Nebels konnte der Rettungshubschrauber nicht landen, der bodengebundene Notarzt traf erst nach mehr als 40 Minuten ein. Ob eine frühere Versorgung sein Leben hätte retten können, ist nicht belegt.