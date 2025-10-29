Zwei Tote: Kunasek beruft Landes-Sanitätsrat ein

Nachdem die „Krone“ ans Licht brachte, dass kürzlich ein 19-Jähriger und ein 49-Jähriger in der Region Steirische Eisenstraße verstarben und es lange dauerte, bis ein Notarzt eintraf, tut sich jetzt etwas: Landeshauptmann Mario Kunasek beruft den Landessanitätsrat ein.
Es waren zwei Fälle, die schockierten, als die „Krone“ sie kürzlich an die Öffentlichkeit brachte: Ein 19-jähriger Ungar saß als Beifahrer in einem Pkw, als er auf dem Weg von Altenmarkt nach Admont plötzlich über Übelkeit klagte. Der Fahrer hielt an, der junge Mann stieg aus – und brach zusammen.
Die Rettungskette wurde umgehend aktiviert, doch erst später als im Ballungsraum konnte das Notarztteam am Unfallort am Buchauer Sattel in St. Gallen eintreffen. Ursache für die Verzögerung war das schlechte Wetter: Der Hubschrauber konnte zwar starten, jedoch nicht landen. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb vermutlich an einem Herz-Kreislauf-Versagen.
Familienvater kollabierte
Durch diesen Bericht kam ein weiterer Fall ans Licht: Am 13. Oktober kollabierte in der Gemeinde Radmer ein 49-jähriger Familienvater vor den Augen seiner Frau. „Fast 45 Minuten vergingen, bis das Notarztteam eintraf. Zum Glück waren innerhalb kürzester Zeit fünf First Responder vor Ort“, berichtet ein Sanitäter. Die Vermutung in beiden Fällen: Wären die Patienten schneller versorgt worden, würden sie heute vielleicht noch leben.
Nachdem vom zuständigen Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) trotzt Anfragen keine Reaktion kam, macht Landeshauptmann Mario Kunasek die Causa nun zur Chefsache. Er kündigt an, den Landessanitätsbeirat einberufen zu lassen. Dessen Vorsitzender ist Erich Schaflinger, ärztlicher Direktor des LKH Hochsteiermark. „Wir werden die Ursachen analysieren und dort nachschärfen, wo es nötig ist, damit unser Gesundheitssystem auch unter Druck verlässlich funktioniert“, so Kunasek in den sozialen Medien.
