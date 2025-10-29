Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach „Krone“-Berichten

Zwei Tote: Kunasek beruft Landes-Sanitätsrat ein

Steiermark
29.10.2025 19:05
Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ)
Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ)(Bild: Jauschowetz Christian)

Nachdem die „Krone“ ans Licht brachte, dass kürzlich ein 19-Jähriger und ein 49-Jähriger in der Region Steirische Eisenstraße verstarben und es lange dauerte, bis ein Notarzt eintraf, tut sich jetzt etwas: Landeshauptmann Mario Kunasek beruft den Landessanitätsrat ein.

0 Kommentare

Es waren zwei Fälle, die schockierten, als die „Krone“ sie kürzlich an die Öffentlichkeit brachte: Ein 19-jähriger Ungar saß als Beifahrer in einem Pkw, als er auf dem Weg von Altenmarkt nach Admont plötzlich über Übelkeit klagte. Der Fahrer hielt an, der junge Mann stieg aus – und brach zusammen.

Die Rettungskette wurde umgehend aktiviert, doch erst später als im Ballungsraum konnte das Notarztteam am Unfallort am Buchauer Sattel in St. Gallen eintreffen. Ursache für die Verzögerung war das schlechte Wetter: Der Hubschrauber konnte zwar starten, jedoch nicht landen. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb vermutlich an einem Herz-Kreislauf-Versagen.

Familienvater kollabierte
Durch diesen Bericht kam ein weiterer Fall ans Licht: Am 13. Oktober kollabierte in der Gemeinde Radmer ein 49-jähriger Familienvater vor den Augen seiner Frau. „Fast 45 Minuten vergingen, bis das Notarztteam eintraf. Zum Glück waren innerhalb kürzester Zeit fünf First Responder vor Ort“, berichtet ein Sanitäter. Die Vermutung in beiden Fällen: Wären die Patienten schneller versorgt worden, würden sie heute vielleicht noch leben.

Lesen Sie auch:
In der Steiermark kam es zu dem tragischen Vorfall. 
Krone Plus Logo
Abgeschiedene Region
Langes Warten auf Notarzt: 49-Jähriger gestorben
29.10.2025
Tragödie am Land
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
24.10.2025
„Finden kein Gehör“
19-Jähriger verstarb: Volksanwaltschaft am Zug
26.10.2025

Nachdem vom zuständigen Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) trotzt Anfragen keine Reaktion kam, macht Landeshauptmann Mario Kunasek die Causa nun zur Chefsache. Er kündigt an, den Landessanitätsbeirat einberufen zu lassen. Dessen Vorsitzender ist Erich Schaflinger, ärztlicher Direktor des LKH Hochsteiermark. „Wir werden die Ursachen analysieren und dort nachschärfen, wo es nötig ist, damit unser Gesundheitssystem auch unter Druck verlässlich funktioniert“, so Kunasek in den sozialen Medien.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
174.903 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.975 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.566 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf