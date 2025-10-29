Zwei Tote: Kunasek beruft Landes-Sanitätsrat ein

Familienvater kollabierte

Durch diesen Bericht kam ein weiterer Fall ans Licht: Am 13. Oktober kollabierte in der Gemeinde Radmer ein 49-jähriger Familienvater vor den Augen seiner Frau. „Fast 45 Minuten vergingen, bis das Notarztteam eintraf. Zum Glück waren innerhalb kürzester Zeit fünf First Responder vor Ort“, berichtet ein Sanitäter. Die Vermutung in beiden Fällen: Wären die Patienten schneller versorgt worden, würden sie heute vielleicht noch leben.