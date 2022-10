Notarztwesen: „Sind wir Patienten zweiter Klasse?“

Viel zu lange Wartezeiten

Das Problem: Die 20 bodengebundenen Notarztstützpunkte in der Steiermark sind um zumindest einen zu wenig. Ein Blick auf die Landkarte genügt, um dies zu belegen: Wird beispielsweise in der Gemeinde Landl ein Notarzt angefordert, benötigt dieser bei einer großzügig gerechneten Anfahrtsgeschwindigkeit von 80 km/h sowie idealen Fahrbedingungen vom nächstgelegenen Stützpunkt in Waidhofen an der Ybbs (NÖ) 38 Minuten bis zum Ziel, von Rottenmann und Leoben sind es jeweils 42 Minuten (siehe Grafik unten).