„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot

„In Graz wäre das anders ausgegangen“

„Wäre das in Graz oder in einem anderen Ballungsraum passiert, würde der Patient wohl noch leben“, heißt es in der Region. Otto Marl, Leiter der Rotkreuz-Bezirksstelle Liezen, bestätigt den Vorfall: „Ich bin kein Arzt und kann nicht beurteilen, ob eine schnellere Versorgung das Leben des Mannes gerettet hätte. Fakt ist jedoch, dass die Rettungskette zu lange gedauert hat. Seit Jahren warnen wir davor, dass genau solche Fälle passieren können, aber leider wurden und werden wir ignoriert.“