Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie am Land

„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot

Steiermark
24.10.2025 06:00
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 Minuten.(Bild: Jürgen Fuchs)

Ein tragischer Vorfall erschüttert die steirische Region Eisenstraße: Ein 19-Jähriger klagt über Übelkeit und bricht kurz darauf tot zusammen. Dichter Nebel verhindert die Landung des Rettungshubschraubers – bis der Notarzt eintrifft, vergehen mehr als 40 Minuten. Erneut wird Kritik an der mangelhaften notärztlichen Versorgung in dieser abgelegenen Region laut.

0 Kommentare

Seit Tagen sorgt der Tod des jungen Mannes für Betroffenheit und Gesprächsstoff. Der 19-jährige Ungar saß als Beifahrer in einem Pkw, als er auf dem Weg von Altenmarkt nach Admont plötzlich über Übelkeit klagte. Der Fahrer hielt an, der junge Mann stieg aus – und brach zusammen.

Die Rettungskette wurde umgehend aktiviert, doch erst nach mehr als 40 Minuten konnte das Notarztteam am Unfallort am Buchauer Sattel in St. Gallen eintreffen. Ursache für die Verzögerung war das schlechte Wetter: Der Hubschrauber konnte zwar starten, jedoch nicht landen. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb vermutlich an einem Herz-Kreislauf-Versagen.

„In Graz wäre das anders ausgegangen“
„Wäre das in Graz oder in einem anderen Ballungsraum passiert, würde der Patient wohl noch leben“, heißt es in der Region. Otto Marl, Leiter der Rotkreuz-Bezirksstelle Liezen, bestätigt den Vorfall: „Ich bin kein Arzt und kann nicht beurteilen, ob eine schnellere Versorgung das Leben des Mannes gerettet hätte. Fakt ist jedoch, dass die Rettungskette zu lange gedauert hat. Seit Jahren warnen wir davor, dass genau solche Fälle passieren können, aber leider wurden und werden wir ignoriert.“

Otto Marl ist Vizepräsident des steirischen Rotkreuz-Verbandes und Bezirksstellenleiter von ...
Otto Marl ist Vizepräsident des steirischen Rotkreuz-Verbandes und Bezirksstellenleiter von Liezen.(Bild: Radspieler Jürgen)

Im Bezirk Liezen, der größer ist als das Bundesland Vorarlberg, gibt es nur drei Notarzt-Stützpunkte – in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee. Besonders in der Region Eisenstraße ist die Versorgung prekär. Ab 2026 soll zudem der nahegelegene Notarzt-Stützpunkt in Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich) geschlossen werden, was die ohnehin angespannte Situation weiter verschärft.

„Haben ernstes Versorgungsproblem“
Der jüngste Todesfall gibt den Forderungen nach einer besseren notfallmedizinischen Infrastruktur neuen Auftrieb. „Alle leisten hervorragende Arbeit, aber der Hubschrauber kann zu oft nicht landen, und bodengebunden dauert es etwa in der Region Wildalpen eine Stunde, bis der nächste Notarzt aus Rottenmann eintrifft“, betont Marl. „Wir haben mittlerweile ein ernstes, notärztliches Versorgungsproblem.“

15 Minuten

Es gibt keine einheitliche europäische oder internationale Hilfsfrist; stattdessen legen einzelne Länder, Regionen und Rettungsdienste eigene Ziele fest. Europaweit liegt der angepeilte Schnitt bei rund 15 Minuten.

FPÖ wird in Pflicht genommen
In der Region sieht man den Landeshauptmann in der Pflicht: „Die FPÖ hat das Problem ja bereits vor Jahren erkannt und auf die Notwendigkeit eines eigenen Notarztstützpunkts hingewiesen – jetzt wäre sie am Zug.“ Ärzte und Sanitäter stünden bereit.

Lesen Sie auch:
Ein Rotkreuz-Pilotprojekt will Versorgungsdefizite aufzeigen.
Lücke im System?
Eisenstraße wartet weiter auf Notarztstützpunkt
22.07.2025
Entlegene Region
Letzte Rettung: Notärzte rücken jetzt gratis aus!
08.04.2025
Kritik aus Regionen
Neues Notarzt-Konzept nur „Nebelgranate vor Wahl“?
28.09.2024

Im Bezirk Liezen herrsche beim Roten Kreuz in dieser Frage jedenfalls Einigkeit: Erst kürzlich wurde in einer Ausschusssitzung mit allen leitenden Sanitätern und Ärzten beschlossen, dringend aktiv zu werden. Marl unterstreicht jedoch: „Wir können nur Empfehlungen aussprechen – handeln muss die Politik.“

Porträt von Barbara Winkler
Barbara Winkler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
246.384 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
227.072 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
203.326 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf