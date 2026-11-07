Wie eine Matrosin zur Taschen-Designerin wurde

Nachhaltiges Leder

Mitunter kein leichtes Unterfangen, wenn man den Seegang auf dem Atlantik bedenkt, den Annerl schließlich sogar per Schiff überquerte. Wer im Geschäft in Pöchlarn, Bezirk Melk eine Tasche kauft, behält diese meist auch jahrelang. „Leder hält einfach ewig“, sagt sie. Vorwürfe, dass Leder ja nicht vegan sei könne sie leicht entkräftigen: „Wenn man bedenkt, dass vegane Taschen oft auch aus Plastik sind, ist Leder oft die nachhaltigere Variante“, betont sie.