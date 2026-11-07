Wie eine Matrosin zur Taschen-Designerin wurde

Die Mostviertlerin Sophie Annerl aus Pöchlarn gestaltet kreative Ledertaschen, die zu jeder Lebensphase passen. Auf die Idee stieß sie in einer Wiener Altbauwohnung, als sie eine Tasche versehentlich auf den Herd legte...
„Damals habe ich in einer Wohnung gewohnt, wo der Herd direkt neben dem Eingangsbereich stand“, erzählt Annerl heute im Geschäft in Pöchlarn. „Ich hatte allerdings nicht gleich bemerkt, dass der Henkel der Tasche den Herd eingeschaltet hat“, gibt sie zu. Am nächsten Tag versuchte sie die von der Hitze verzogene Ledertasche wieder zu reparieren. Schon war die Idee für ein eigenes Geschäft geboren.
Auf hoher See
Seit 13 Jahren lässt sich die junge Frau nun Taschendesigns unter dem Markennamen „Elmsfeuer“ einfallen. An manchen Einzelstücken sind poetische Sprüche wie „Wohin des Weges“ zu lesen oder ein Anker als Symbol. Annerl ist nämlich nicht nur Designerin sondern auch so genannte Leicht-Matrosin. „Mit Ende 20 habe ich mich getraut, als Trainee eine Ausbildung auf einem Schiff zu machen“, erzählt sie stolz.
Nachhaltiges Leder
Mitunter kein leichtes Unterfangen, wenn man den Seegang auf dem Atlantik bedenkt, den Annerl schließlich sogar per Schiff überquerte. Wer im Geschäft in Pöchlarn, Bezirk Melk eine Tasche kauft, behält diese meist auch jahrelang. „Leder hält einfach ewig“, sagt sie. Vorwürfe, dass Leder ja nicht vegan sei könne sie leicht entkräftigen: „Wenn man bedenkt, dass vegane Taschen oft auch aus Plastik sind, ist Leder oft die nachhaltigere Variante“, betont sie.
„Alles wird gut“, beruhigt einem die Aufschrift einer anderen Tasche ungemein. Auch neu gestaltete Möbel gesellen sich zu den Taschen im Geschäft. Elisabeth Kleindorfer und Renato Sobotta bieten unter dem Namen „Auf Wiederschön“ Möbel-Upcycling an. Fest steh: Wer in dieser kleinen, feinen Manufaktur eine Tasche kauft, trägt diese jahrelang. „Leder hält mit guter Pflege ein Leben lang.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.