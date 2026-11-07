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Marke „Elmsfeuer“

Wie eine Matrosin zur Taschen-Designerin wurde

Niederösterreich
07.11.2026 19:00
Sophie Annerl verkauft direkt im Mostviertel von Hand gefertigte Taschen.
Sophie Annerl verkauft direkt im Mostviertel von Hand gefertigte Taschen.(Bild: Crepaz Franz /Krone KREATIV)
Porträt von Anna Kindlmann
Porträt von Mark Perry
Von Anna Kindlmann und Mark Perry

Die Mostviertlerin Sophie Annerl aus Pöchlarn gestaltet kreative Ledertaschen, die zu jeder Lebensphase passen. Auf die Idee stieß sie in einer Wiener Altbauwohnung, als sie eine Tasche versehentlich auf den Herd legte...

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„Damals habe ich in einer Wohnung gewohnt, wo der Herd direkt neben dem Eingangsbereich stand“, erzählt Annerl heute im Geschäft in Pöchlarn. „Ich hatte allerdings nicht gleich bemerkt, dass der Henkel der Tasche den Herd eingeschaltet hat“, gibt sie zu. Am nächsten Tag versuchte sie die von der Hitze verzogene Ledertasche wieder zu reparieren. Schon war die Idee für ein eigenes Geschäft geboren. 

Auf hoher See
Seit 13 Jahren lässt sich die junge Frau nun Taschendesigns unter dem Markennamen „Elmsfeuer“ einfallen. An manchen Einzelstücken sind poetische Sprüche wie „Wohin des Weges“ zu lesen oder ein Anker als Symbol. Annerl ist nämlich nicht nur Designerin sondern auch so genannte Leicht-Matrosin. „Mit Ende 20 habe ich mich getraut, als Trainee eine Ausbildung auf einem Schiff zu machen“, erzählt sie stolz. 

Mit größter Sorgfalt wird das Innenfutter der Tasche genäht.
Mit größter Sorgfalt wird das Innenfutter der Tasche genäht.(Bild: Franz Crepaz)

Nachhaltiges Leder
Mitunter kein leichtes Unterfangen, wenn man den Seegang auf dem Atlantik bedenkt, den Annerl schließlich sogar per Schiff überquerte. Wer im Geschäft in Pöchlarn, Bezirk Melk eine Tasche kauft, behält diese meist auch jahrelang. „Leder hält einfach ewig“, sagt sie. Vorwürfe, dass Leder ja nicht vegan sei könne sie leicht entkräftigen: „Wenn man bedenkt, dass vegane Taschen oft auch aus Plastik sind, ist Leder oft die nachhaltigere Variante“, betont sie. 

„Alles wird gut“, beruhigt einem die Aufschrift einer anderen Tasche ungemein. Auch neu gestaltete Möbel gesellen sich zu den Taschen im Geschäft. Elisabeth Kleindorfer und Renato Sobotta bieten unter dem Namen „Auf Wiederschön“ Möbel-Upcycling an. Fest steh: Wer in dieser kleinen, feinen Manufaktur eine Tasche kauft, trägt diese jahrelang. „Leder hält mit guter Pflege ein Leben lang.“

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