So soll es mit der Rikli-Villa weitergehen

Vor 135 Jahren wurde die Rikli-Villa von Arnold Rikli gebaut. Seine Urenkelin Margarethe Simak wohnte in jenem Anwesen bis zu ihrem Tod im Jahr 2021. Auf ihren testamentarischen Wunsch hin wurde die Villa der Stadtgemeinde Wolfsberg vererbt – mit der Widmung, den Standort für kulturelle Zwecke zu nutzen. Was aus ideeller und historischer Sicht ein nachvollziehbarer Gedanke ist, gestaltet sich seitdem als finanziell herausforderndes Erbe für die Stadtgemeinde.