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Goldschmuck ist weg

Gäste entpuppten sich als dreiste Langfinger

Kärnten
06.11.2026 07:15
Zwei Urlaubsgäste hatten bei einer Unterkunft im Mölltal Goldschmuck gestohlen
Zwei Urlaubsgäste hatten bei einer Unterkunft im Mölltal Goldschmuck gestohlen(Bild: kelifamily - stock.adobe.com)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Zwei Frauen, die sich in einer Unterkunft im Kärntner Mölltal eingebucht hatten, entpuppten sich als Diebinnen: Sie hatten aus einer Wohnung Goldschmuck und ein Mobiltelefon gestohlen.

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Über ein Onlineportal hatten die beiden Frauen die Unterkunft im Bezirk Spittal gebucht. Am Donnerstagabend hatten sie telefonisch Kontakt mit dem Vermieter (62) aufgenommen.

Dabei hatten sie erfahren, dass der Unterkunftgeber nicht vor Ort sei und drangen über eine verschlossene Terrassentüre in die Wohnung des Vaters des 62-Jährigen ein.

93-Jährigen in Gespräch verwickelt
Dort trafen sie den 93-jährigen Vater an und verwickelten ihn in ein Gespräch. Während der Mann in der Küche saß, durchwühlten die Frauen das Wohnhaus nach wertvollen Gegenständen. Die Frauen konnten Goldschmuck und ein Mobiltelefon erbeuten, bevor sie das Wohnhaus wieder verließen und flüchteten.

Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich geschätzt. Weitere Ermittlungen der Polizei laufen.

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