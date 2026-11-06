Gäste entpuppten sich als dreiste Langfinger

93-Jährigen in Gespräch verwickelt

Dort trafen sie den 93-jährigen Vater an und verwickelten ihn in ein Gespräch. Während der Mann in der Küche saß, durchwühlten die Frauen das Wohnhaus nach wertvollen Gegenständen. Die Frauen konnten Goldschmuck und ein Mobiltelefon erbeuten, bevor sie das Wohnhaus wieder verließen und flüchteten.