Auch ohne „Strafe“ steigt Beschäftigung Älterer

„In dieser Form Selbstmord“

„In der Form halte ich das für Selbstmord“, warnt Hanno Lorenz, Experte von Agenda Austria. „Der ÖGB glaubt, dass man Wohlstand gewinnt, wenn man Arbeit teurer macht.“ Und solch ein Bonus/Malus-System sei auch gar nicht notwendig, so Lorenz. Tatsächlich ist der Anteil Berufstätiger von 60 bis 64 Jahren nämlich bereits seit Jahren deutlich steigend. Aktuell war im Vorjahr fast jede dritte Frau in dieser Altersgruppe unselbstständig beschäftigt. 2005 waren es erst klar unter 10 Prozent. Speziell mit der jüngsten Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters für Frauen ist der Anteil sofort steil von etwa 20 Prozent auf genau 31,1 Prozent hochgeschnellt.