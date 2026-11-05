AMS-Chef zu Nachzahlung: „Kein Schaden entstanden“

Nachzahlungen von Arbeitslosengeld in Höhe von 135 Millionen Euro an rund 250.000 Personen haben das Arbeitsmarktservice in ein schiefes Licht gerückt. AMS-Chef Johannes Kopf will sich den schwarzen Peter aber nicht zuschieben lassen und stellt sich vor sein Team. Es gehe keineswegs um einen „Rechenfehler, sondern um eine Rechtsfrage“, sagt er.