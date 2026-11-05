Stocker will Investments aus China einschränken

Als Beispiel nannte er in China sogenannte Dual-Use-Güter, sprich Waren, die sowohl einen zivilen als auch einen militärischen Verwendungszweck haben. In der Dual-Use-Verordnung der EU sind beispielsweise Sensoren und Laser und Produkte, die im Kernbrennstoffkreislauf oder in Kernwaffen verwendet werden können, gelistet. In Deutschland waren nationale Sicherheitsinteressen kürzlich Thema. Die Regierung hat dort die Übernahme eines Logistikunternehmens durch die chinesische Staatsreederei untersagt und auf Sicherheitsbedenken verwiesen.