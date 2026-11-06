Vorsorge-Tests könnten Millionen Euro einsparen

Das frühzeitige Erkennen von Krankheiten wie Diabetes hat dabei nicht nur positive Auswirkungen auf die betroffenen Personen, wie die Studienergebnisse zu jener Testaktion zeigen. „Wenn wir Vorsorgemaßnahmen wie diese direkt zu den Menschen bringen, können Krankheiten frühzeitig erkannt werden. Das trägt dazu bei, die Belastung des Gesundheitssystems zu reduzieren und langfristig Kosten einzusparen“, sagt Hans Bachitsch, Präsident der Apothekerkammer Kärnten. Zudem verhindert das vorsorgliche Testen samt anschließender Betreuung den Übergang von Prädiabetes zu Diabetes in mehr als die Hälfte aller Fälle.