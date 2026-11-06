„Beverly Hills“-Star Kimmarie Johnson gestorben

Hollywood trauert um Kimmarie Johnson: Die Serien-Darstellerin, die unter anderem in der 90er-Jahre-Hitserie „Beverly Hills, 90210“ zu sehen war, starb im Alter von 50 Jahren im Cedars-Sinai-Hospital in Los Angeles. Erst Ende Oktober wurde bei ihr ein Herzaneurysma festgestellt.
Ihre Nichte Rhonda Scott bestätigte den Tod ihrer Tante dem „People“-Magazin. Demnach habe Johnson am 27. Oktober in ihrem Zuhause in Los Angeles Herzprobleme bekommen. In der Klinik stellten Ärzte ein Herzaneurysma fest. Dabei handelt es sich um eine krankhafte Ausbuchtung der Herzwand.
„Strahlte starkes und helles Licht aus“
Vorerst schien es so, als würde sich Johnson erholen, doch jetzt der Schock: Die Schauspielerin starb im Spital an einem Herzstillstand.
„Sie strahlte ein so starkes und helles Licht aus“, sagte Scott über ihre Tante. „Menschen, die mit ihr in Berührung kamen, spürten nichts als positive Energie. Wir werden sie schmerzlich vermissen und ihr Leben für immer in Ehren halten.“
Vor wenigen Wochen setzte Kimmarie Johnson ihr letztes Instagram-Posting ab und zeigte stolz Fotos, die für ein Modelabel entstanden waren:
Zahlreiche Film- und Serienrollen
Johnson schaffte es zwar nie in die A-Liga in Hollywood, war aber in zahlreichen Serien zu sehen. Neben einem Auftritt als Judy in „Beverly Hills, 90210“ spielte sie unter anderem in der Actionserie „V.I.P. – Die Bodyguards“ neben Pamela Anderson oder in „Wanda At Large“. Auch im Kino konnten die Fans Johnson bewundern – etwa in „Ey Mann, wo is‘ mein Auto?“ mit Ashton Kutcher und Jennifer Garner.
Auch an zahlreichen Independent- und Arthouse-Produktionen war Johnson beteiligt und spielte ebenso in Komödien wie in Horrorfilmen.
Ihre Karriere startete Johnson bereits mit 17 Jahren: 1992 gewann sie die Wahl zur Miss Pennsylvania und vertrat ihren Bundesstaat bei der „Miss USA“-Wahl. Bis zuletzt arbeitete Johnson auch als Model. 2011 gründete sie zudem ein Unternehmen für Hautpflege und Kosmetik, SkinGlow by Kimmarie.
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