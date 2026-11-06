„Beverly Hills“-Star Kimmarie Johnson gestorben

Zahlreiche Film- und Serienrollen

Johnson schaffte es zwar nie in die A-Liga in Hollywood, war aber in zahlreichen Serien zu sehen. Neben einem Auftritt als Judy in „Beverly Hills, 90210“ spielte sie unter anderem in der Actionserie „V.I.P. – Die Bodyguards“ neben Pamela Anderson oder in „Wanda At Large“. Auch im Kino konnten die Fans Johnson bewundern – etwa in „Ey Mann, wo is‘ mein Auto?“ mit Ashton Kutcher und Jennifer Garner.

Auch an zahlreichen Independent- und Arthouse-Produktionen war Johnson beteiligt und spielte ebenso in Komödien wie in Horrorfilmen.