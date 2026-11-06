Ein „Radgrätzl“, das im Grätzl so niemand möchte

Bürger orten „Profilierung der Grünen“

Wessely und Posch wohnen im sogenannten „Cottage“, einem hübschen Villenviertel zwischen Innenstadt und dem HTL-Areal. „Wir hatten hier nie Probleme mit dem Verkehr oder mit Radfahrern“, betont Wessely. Und: „Das Gegenteil von Verkehrsberuhigung wird mit diesen Änderungen erreicht“. Es wird auch befürchtet, dass in einigen Straßenzügen Parkplätze wegfallen werden, um mehr Platz für Radfahrer zu schaffen. Oder dass sich der Verkehr auf andere Straßen wie beispielsweise die Lowatschekgasse verlagern werde. „Der grüne Stadtrat will sich hiermit nur profilieren und sich ein Denkmal setzen“, haben Wessely und Posch in Verdacht, denn auch in Wien wurden bereits ähnliche Pläne der Grünen realisiert.