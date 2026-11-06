„Eines der coolsten Spiele des ganzen Jahres“

Erster Derby-Einsatz für den einen oder anderen Spieler von Liefering

Sein Vize-Kapitän Ilia Ivanschitz, am Dienstag noch in der Youth League beim 4:3 gegen Genk mit einem Tor am Sieg beteiligt, freut sich bereits sehr: „Es ist eines der coolsten Spiele des Jahres!“ Wie gewohnt sind heuer wieder einige Jungbullen aus der U18 zu Liefering hochgekommen, dürfen also auf ihren ersten Derby-Einsatz hoffen. Aufgrund der Doppelbelastung einiger Spieler in der Youth League könnte Galm auch wieder rotieren. Wie gut der Kader in der Breite aufgestellt ist, zeigte sich vergangenes Wochenede bei Rapid II, als man nach 0:1 das Spiel noch drehte und 2:1 gewinnen konnte.