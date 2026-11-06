Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Absturz in Umfragen

SPÖ verlor in Ära Babler eine halbe Million Wähler

Innenpolitik
06.11.2026 08:51
Unter Andreas Babler verlor die SPÖ immer mehr an Boden.
Unter Andreas Babler verlor die SPÖ immer mehr an Boden.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ära von SPÖ-Chef Andreas Babler steht kurz vor ihrem Ende. Unter seiner Führung haben die Sozialdemokraten in Umfragen hochgerechnet rund eine halbe Million Wähler verloren – die meisten an andere Parteien, einige wollen gar nicht mehr wählen gehen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie eine Auswertung des Meinungsforschungsinstituts OGM zeigt, wanderten rund 500.000 Wähler von der SPÖ vor allem in Richtung der Grünen (145.000) und der FPÖ (110.000). KPÖ (65.000), NEOS (60.000) und ÖVP (55.000) räumten in einem etwa ähnlichen Ausmaß SPÖ-Stimmen ab. Gar nicht mehr zur Urne schreiten wollen 65.000 ehemalige SPÖ-Wähler (siehe Grafik unten).

Das Balkendiagramm zeigt die Entwicklung der SPÖ-Stimmenanteile laut OGM-Umfragen von 2023 bis 2026. Vor Bablers Amtsantritt lag der Anteil bei 23 bis 24 Prozent, aktuelle Umfragen für 2026 zeigen 13 bis 14 Prozent. Hochgerechnet haben etwa 500.000 Stimmen die Partei verlassen, am meisten zu den Grünen mit 145.000, gefolgt von FPÖ mit 110.000 und weiteren Parteien sowie Nichtwählern. Quelle: OGM.

Für die Auswertung verglich OGM Umfragedaten aus der Zeit des Amtsantritts Bablers im Juni 2023, als die Sozialdemokraten bei 23 bis 24 Prozent lagen, mit den aktuellen Daten (13-14 Prozent). Als Basis der Analyse wurden 1074 Personen ausgewertet, die 2023 noch angaben, die SPÖ zu wählen, und seither bei anderen Parteien angedockt sind bzw. gar nicht wählen wollen. Es wurden also dieselben Personen wiederholt befragt. Ein Prozentpunkt in der Sonntagsfrage entspricht dabei in etwa 50.000 Wählern.

Schon Anfang 2026 verlor die SPÖ dramatisch
Eine ähnliche Analyse hatte OGM schon Anfang 2026 durchgeführt. Dabei ergab sich ein ähnliches Bild. Ans linke Lager hatte die SPÖ damals praktisch gleich viel verloren wie jetzt – mittlerweile profitiert aber offenbar die KPÖ etwas stärker als damals (50.000), während die Grünen etwas weniger gewannen als Anfang des Jahres (155.000). Die NEOS räumten Anfang des Jahres (80.000) noch stärker ab als jetzt, gleiches gilt für die FPÖ (120.000). Der Wert für die ÖVP blieb gleich.

Lesen Sie auch:
Andreas Babler wird mit Jahresende seinen Posten räumen – damit ist nicht jeder einverstanden.
„Hoffnungsträger“
Neue Petition: Letztes Aufbäumen der Babler-Fans
03.11.2026
Kommt „Spar-Start“?
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
02.11.2026

Das Dilemma der SPÖ
In der noch verbliebenen SPÖ-Wählerschaft erkennt OGM-Analyst Johannes Klotz zwei Gruppen und ein Dilemma: „Junge, prononciert links geprägte Städter und ältere Stammwähler 65 plus.“ Es sei „also schwierig, diese beiden heterogenen Gruppen programmatisch anzusprechen“.

Neuer Außenauftritt
Das versucht die Partei mit ihrer Neuausrichtung, für die am Mittwoch als erster Schritt der Außenauftritt auf allen Kanälen geändert wurde. Der unter Babler entwickelte Slogan „Ordnen statt Spalten“ hat ausgedient. Künftig wirbt die SPÖ mit der Devise „Österreich braucht“.

Zu sehen sind auf den Sujets heimische Landschaften, nicht aber Klubobmann Philip Kucher und Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner, die aktuell die Geschäfte der Partei führen. Denn keiner der beiden will die SPÖ-Führung dauerhaft anführen, wenn Andreas Babler Anfang 2027 endgültig abtritt. Wunschkandidat als Nachfolger ist Finanzminister Markus Marterbauer. Ob er wirklich neuer SPÖ-Chef wird, ist nach wie vor offen

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
06.11.2026 08:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
336.292 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
126.045 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
117.147 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
2199 mal kommentiert
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
694 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
648 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Mehr Innenpolitik
Gibt Gesprächsbedarf
Kanzler Stocker auf heikler Mission in Peking
Absturz in Umfragen
SPÖ verlor in Ära Babler eine halbe Million Wähler
Frieden für Ukraine?
Trump schwärmt von „großartigem, schönem Deal“
„Krone“-Kommentar
Das Versagen einer Regierung, die es nicht kann
Teils unter Buhrufen
Politiker nahmen an Demonstration in Paris teil
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf