Schuldenstand steigt, Bremse bei Personalstand

Knackpunkt 3: Das Personal. In der Ära BM Georg Willi wurde der Personalstand massiv aufgebläht, dafür zahlt die Stadt jetzt (und in den nächsten Jahrzehnten) die Rechnung. Die Zahl der Dienstposten soll 2027 um 54 Posten reduziert werden, von 1933 im Jahr 2025 auf 1879. Finanziell wirke sich die Kürzung erst 2029/30 aus mit einer Million Euro pro Jahr weniger.