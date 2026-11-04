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Zwei weitere Fälle

Halloween-Horror: 13-Jährige fand Nagel in Schoko

Steiermark
04.11.2026 08:20
Diese spitzen Gegenstände (rechts oben) fand man in Süßigkeiten, die Kindern in der ...
Diese spitzen Gegenstände (rechts oben) fand man in Süßigkeiten, die Kindern in der Halloween-Nacht geschenkt wurden.(Bild: Krone KREATIV/LPD Steiermark, AP/Michael Probst)
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Von Steirerkrone

Zwei weitere Fälle an hinterlistig präparierten Halloween-Süßigkeiten erschüttern die Steiermark. Diesmal betrifft es die Bezirke Leibnitz und Murtal. Die „Soko Treat“ ermittelt auf Hochtouren.

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Eine 13-Jährige aus der Gemeinde Seggauberg packte einen Schokoriegel aus, als sie mit Entsetzen feststellen musste, dass darin ein drei Zentimeter langer Nagel steckte. „Sie war zum Glück durch Medienberichte schon so sensibilisiert, dass sie nicht draufgebissen hat“, sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig. Ähnliches spielte sich im Bezirk Murtal ab: Hier fand ein Mädchen gleich zwei Nägel in ihrer Halloween-Schokolade.

Damit gibt es bereits sechs bestätigte Fälle an hinterlistig präparierten Halloween-Süßigkeiten in der Steiermark. Die ersten vier Funde betrafen die Bezirke Leibnitz und Weiz und sind seit Montagabend bekannt. 

Spitze Metallgegenstände wie diese fand man in der Steiermark.
Spitze Metallgegenstände wie diese fand man in der Steiermark.(Bild: LPD Steiermark)

Das Erschreckende: „Wieder ist es eine komplett andere Gegend. Die Fälle sind sehr breit gestreut, auch die Süßigkeiten stammen von unterschiedlichen Marken“, sagt Grundnig.

Zahlreiche Fälle in Österreich und Deutschland
Verletzt wurde in der Steiermark zum Glück niemand. Anders in Niederösterreich: Hier biss eine Zehnjährige auf eine Nadel und verletzte sich leicht. Auch aus Deutschland wurden zahlreiche Fälle gemeldet. Die Polizei jagt nun die Täter.

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Ermittelt wird wegen versuchter, absichtlicher schwerer Körperverletzung (Strafrahmen bis zu 15 Jahren). Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Täter in einer oder mehreren Gruppen in sozialen Netzwerken abgesprochen haben. Ihr Motiv ist noch völlig unklar, es gibt keine Forderungen. Eine eigene „Soko Treat“ wurde eingerichtet.

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