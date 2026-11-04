Halloween-Horror: 13-Jährige fand Nagel in Schoko

Eine 13-Jährige aus der Gemeinde Seggauberg packte einen Schokoriegel aus, als sie mit Entsetzen feststellen musste, dass darin ein drei Zentimeter langer Nagel steckte. „Sie war zum Glück durch Medienberichte schon so sensibilisiert, dass sie nicht draufgebissen hat“, sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig. Ähnliches spielte sich im Bezirk Murtal ab: Hier fand ein Mädchen gleich zwei Nägel in ihrer Halloween-Schokolade.