Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Gruppen eingeteilt

Neos: Gesetze gelten nicht für alle Zuwanderer

Wien
04.11.2026 16:00
(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Die Neos haben ein neues Wien-Paket geschnürt. Was daran besonders verwundert ist, dass das Einhalten von Gesetzen anscheinend nicht von allen Flüchtlingen erwartet wird.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bislang war der durchschnittliche Wiener der Meinung: Die Gesetze in diesem Land gelten für alle gleichermaßen. Und, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, auch Zuwanderer haben sich an das Regelwerk zu halten.

Die Wiener Neos sehen das offenbar anders und haben ein neues Wien-Paket geschnürt, das die Partei nun veröffentlicht hat. Darin werden die Zuwanderer in drei Gruppen kategorisiert:

  • Basic-Flüchtling: Deutsch lernen, denn das sei der „Schlüssel für Schule, Job und Alltag.“
  • Standard-Flüchtling: Zu Deutsch kommt nun die Arbeit hinzu: „Eigenes Geld und neue Kontakte.“
  • Premium-Flüchtling: Quasi der Goldstatus der Zuwanderung. „Das volle Set“, frohlocken die Neos. Deutsch, Arbeit und „Gesetze achten und die Rechte anderer respektieren“.
So sieht das „misslungene“ Wien-Paket der Wiener Neos aus.
So sieht das „misslungene“ Wien-Paket der Wiener Neos aus.(Bild: NEOS)

Heißt: Es müssen sich aus Sicht der Neos längst nicht alle an Gesetze halten, nur Premium-Zuwanderer treten in den exklusiven Club der Rechtschaffenen ein. Alles darunter: Anarchie. Man könnte das Wien-Paket getrost ignorieren – würden die Neos nicht die Integrationsstadträtin stellen.

Lesen Sie auch:
Bettina Emmerling ist Bildung, Jugend, Integration, Transparenz und Märkte. Beinahe überall gibt ...
Die lange Liste
Skandale: NEOS-Ressort in Wien als Dauerbaustelle
26.09.2026
Regierung gespalten
Wiener NEOS sind gegen neue Steuern
23.09.2026

Grafische Darstellung wohl doch misslungen
„Die Idee war, die verschiedenen Aspekte gelungener Integration, von Sprache über Arbeit bis zum respektvollen Zusammenleben, pointiert darzustellen“, erklärt ein Neos-Sprecher. „Die grafische Darstellung in Einteilung in Paketen war dabei misslungen. Gesetze einzuhalten und die Rechte anderer zu respektieren, ist selbstverständlich.“ Eine Premium-Schnapsidee also.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
04.11.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
7° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
7° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
5° / 7°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
6° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
6° / 8°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
US-Wahl 2024
Epstein-Akten: Kommt nun „Vertuschung“ ans Licht?
233.614 mal gelesen
Mit dem Sieg der Demokraten bei den US-Parlamentswahlen eröffnen sich neue Möglichkeiten bei der ...
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.587 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
114.470 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
US-Wahl 2024
Epstein-Akten: Kommt nun „Vertuschung“ ans Licht?
2537 mal kommentiert
Mit dem Sieg der Demokraten bei den US-Parlamentswahlen eröffnen sich neue Möglichkeiten bei der ...
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1020 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
688 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Mehr Wien
Nicht verpassen!
Künstler verwandeln Balkone zur offenen Bühne
In Gruppen eingeteilt
Neos: Gesetze gelten nicht für alle Zuwanderer
Einigung wurde erzielt
Fix! Yusuf Demir verlängert langfristig bei Rapid
Schonzeit ist vorbei
Wer jetzt in den Wiener Öffis nervt, der zahlt!
Als Bestrafung
Vater peitschte Sohn (12) fünf Stunden lang aus
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf