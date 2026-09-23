Wiener NEOS sind gegen neue Steuern

Vizebürgermeisterin Emmerling schweigt

Der pinke Finanzsprecher Markus Ornig: „Die GIS-Landesabgabe hat jeden Haushalt dieser Stadt mit 70 Euro belastet und wurde zur Entlastung der Wienerinnen und Wiener in der Teuerungskrise bewusst abgeschafft. Auch wenn die laufenden Budgetverhandlungen schmerzhaft und herausfordernd für alle Beteiligten sind, fehlt mir im Moment jede Fantasie für eine Wiedereinführung. Uns liegt aktuell auch noch kein Vorschlag vor.“ Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling von den NEOS schweigt.

Unterm Strich heißt es: Entweder findet die Stadt Wien einen dritten Gebühren-Weg, oder es gibt am Ende einen politischen Verlierer.