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Künstler verwandeln Balkone zur offenen Bühne

Wien
04.11.2026 16:00
Ein Balkonkonzert in der City mit der Sängerin Daisy Hearts
Ein Balkonkonzert in der City mit der Sängerin Daisy Hearts(Bild: Mihaela Raykova)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Das A-Cappella-Festival Voice Mania bringt ab 6. Februar einen Monat lang Stimmkunst in die Straßen und Balkone der Wiener Innenstadt. Musikbegeisterte dürfen sich auch zahlreiche Events freuen. 

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Wer in den kommenden Tagen durch die City spaziert, sollte auch einen Blick nach oben werfen. Denn das Festival Voice Mania startet ab Freitag wieder mit ihren Balkonkonzerten, auch „Balcanto“ genannt.

Unter anderem am Kohlmarkt, am Graben oder am Neuen Markt stellen Solisten und Ensembles aus aller Welt ihr Können ganz ohne Instrumente unter Beweis.

Straßen erklingen
Auch auf den Straßen wird gesungen. Bei „A-Capella to go“ begleiten Sänger auf Wunsch Passanten ein Stück ihres Weges mit spontaner musikalischer Untermalung. Jene Begegnung können Interessierte ebenfalls am Freitag von 14 bis 17 Uhr am Graben und am Neuen Markt machen.

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Am Samstag findet dann im Theater am Spittelberg der offizielle Auftakt der vierwöchigen Veranstaltung statt. Das sechsköpfige Vokalensemble Ardú aus Dublin begeistern mit zeitgenössischem Gesang und eigenen Arrangements bekannter Songs. Bis 6. Dezember warten verschiedenste Veranstaltungen mit unterschiedlichen Musikstilen.

Alle Infos Veranstaltungen unter www.voicemania.at

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