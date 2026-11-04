Künstler verwandeln Balkone zur offenen Bühne

Straßen erklingen

Auch auf den Straßen wird gesungen. Bei „A-Capella to go“ begleiten Sänger auf Wunsch Passanten ein Stück ihres Weges mit spontaner musikalischer Untermalung. Jene Begegnung können Interessierte ebenfalls am Freitag von 14 bis 17 Uhr am Graben und am Neuen Markt machen.