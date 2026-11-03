Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Olympia-Zeitplan

Dieser Mösle-Hero musste sich entscheiden

Vorarlberg
03.11.2026 08:55
(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Simon Ehammer kann sich nicht teilen. Darum konzentriert sich der Schweizer Weltklasse-Athlet mit rot-weiß-roten Wurzeln für Olympia 2028 auf den Weitsprung – Zehnkämpfe lässt der Appenzeller bis Los Angeles aus, auch beim Mösle-Meeting wird er fehlen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Simon Ehammer musste eine sehr schwierige Entscheidung treffen. Der Schweizer Spitzenathlet, der im Ländle durch seine imposanten Auftritte beim Mösle-Meeting in Götzis bestens bekannt ist und sowohl im Zehnkampf als auch im Weitsprung zur Welt-Elite gehört, kann aufgrund des Zeitplans bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles (USA) nicht an beiden Bewerben teilnehmen können. Und musste nun schweren Herzens den Dekathlon außen vor lassen.

In beiden Bewerben top
„So schwer uns diese Entscheidung auch gefallen ist, mussten wir uns eine einfache Frage stellen: Wo habe ich die besten Chancen, mein großes Ziel zu erreichen – olympisches Gold zu gewinnen?“, schreibt Ehammer auf Social Media, „nach sorgfältiger Abwägung aller Aspekte haben wir entschieden, dass mein voller Fokus auf dem Weitsprung liegen wird“, fuhr er fort. Der Appenzeller, dessen Papa aus Tirol stammt, gehört in beiden Wettbewerben zur Weltklasse. Im Weitsprung wurde er bei der WM 2022 in Eugene Dritter und gewann im Sommer Silber bei der EM in Birmingham. Im Zehnkampf holte Ehammer Silber bei der EM 2022, hält außerdem den Hallen-Weltrekord im Siebenkampf.

Lesen Sie auch:
Der Schweizer Simon Ehammer nach seinem Weltrekord in Polen.
Nach Weltrekord
Halb-Österreicher hat im Mösle die nächste Mission
07.05.2026
Unglaublicher Satz
Austro-Schweizer springt in Götzis Weltrekord
30.05.2026

In Götzis fehlt er
Die Entscheidung sei allerdings nicht unbedingt mit dem Ende seiner Zehnkampfkarriere gleichzusetzen. „Was es bedeutet, ist, dass ich bis zu den Olympischen Spielen 2028 an keinem Mehrkampf teilnehmen werde. Wie es danach weitergeht, werden wir nach der Saison 2028 entscheiden.“ Was bedeutet, dass das Mösle-Meeting zumindest im nächsten Jahr auf einen seiner großen Helden verzichten muss.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
03.11.2026 08:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
4° / 6°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
2° / 6°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
6° / 8°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
5° / 8°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
213.875 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
139.302 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
128.347 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2024 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
996 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Mehr Vorarlberg
Wegen Olympia-Zeitplan
Dieser Mösle-Hero musste sich entscheiden
Burgenland als Vorbild
Auer (SPÖ) fordert kostenlose Nachhilfe
Wüster Scheidungskrieg
Mann droht seiner „Ex“ mit einem Auftragsmörder
Posse vor Gericht
Wenn der Richter wartet, weil der Angeklagte pennt
Krone Plus Logo
400-Mio.-Euro-Projekt
Naturschutzgutachten bremst Herbertinger-Leitung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf