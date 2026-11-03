Dieser Mösle-Hero musste sich entscheiden

In beiden Bewerben top

„So schwer uns diese Entscheidung auch gefallen ist, mussten wir uns eine einfache Frage stellen: Wo habe ich die besten Chancen, mein großes Ziel zu erreichen – olympisches Gold zu gewinnen?“, schreibt Ehammer auf Social Media, „nach sorgfältiger Abwägung aller Aspekte haben wir entschieden, dass mein voller Fokus auf dem Weitsprung liegen wird“, fuhr er fort. Der Appenzeller, dessen Papa aus Tirol stammt, gehört in beiden Wettbewerben zur Weltklasse. Im Weitsprung wurde er bei der WM 2022 in Eugene Dritter und gewann im Sommer Silber bei der EM in Birmingham. Im Zehnkampf holte Ehammer Silber bei der EM 2022, hält außerdem den Hallen-Weltrekord im Siebenkampf.