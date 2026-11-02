Vorarlberg hat seine Lieblingspizzeria wieder!

Man glaubt es kaum, doch nun ist es offiziell: Mario Barvinski hat sich mit seinem Herzensprojekt in der Landeshauptstadt Bregenz verwirklicht. Das Kesselhaus im Stadtteil Vorkloster bietet Vorarlbergs beliebtester Pizzeria „Fellini“ eine neue Bühne, auf welcher ab sofort die italienischen Gerichte des Szene-Gastronomen zur Aufführung kommen werden. „Aus schneller Kinogastronomie wird eine Bühne für Pizzahandwerk. Nach 25 Jahren ist das Fellini nun endlich zuhause“, freut sich Impresario Mario Barvinski im Gespräch mit der „Krone Vorarlberg“.